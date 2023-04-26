-Haftada bir yada iki kez ölü tüylerden kurtulması için taramanız önemlidir. Beraberinde enerjisi yüksek olan bu tür düzenli egzersizler ile yürüyüş ve koşu etkinliklerine dahil edilmelidir. Böylece formda ve sağlıklı kalmasına destek olabilirsiniz.

-En sevdiği mamalar ise, sığır, kuzu, veya tavuk içeren mamalardır. Yüksek proteinli ve kaliteli mamalar tercih edilmesi bu köpek ırklarının gelişimi açısından önemlidir.

-Çok sık banyo yapması, kürkünü sağlıklı tutan yağ tabakasını yok eder, bu nedenle banyoyu sadece köpeğinizin gerçekten ihtiyacı olduğunda yaptırın.

-Alman kurdu köpeğin ağız ve dişlerinin düzenli olarak temizliğini sağlamak, ağzının kokmasını ya da dişlerinin çürüyüp dökülmesi gibi daha ciddi problemleri önlemek için çok önemlidir. Bu nedenle her gün düzenli olarak köpek diş fırçasıyla dişlerini fırçalamanız gerekir.

YENİGÜN HABER MERKEZİ