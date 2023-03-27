Premium lastik üreticisi ve teknoloji şirketi Continental, kış lastiği testlerinde ödülleri toplamaya devam ediyor. Alman Auto Bild Allrad ve Auto Bild Sportscars dergilerinin düzenlediği 2022 kış lastiği testlerinde Continental WinterContact™ TS 870 P, “Örnek teşkil eder” unvanına layık gördü. Ödüllü WinterContact™ TS 850 P lastiğinin halefi olan WinterContact™ TS 870 P, Cool Chili adını taşıyan yeni geliştirilen sırt bileşimi ve yeni su kanalları ile dikkat çekiyor.

Kullanım ömrü yüzde 16 oranında artırıldı

Continental lastik geliştirme mühendisleri, geniş lastik kullanan sürücülerin güvenliğini artırmak için ortak V profilinden farklı olarak profil blok sıraları arasına dört büyük çevresel kanal yerleştirdi. Temas alanındaki suyu hızla tahliye eden bu yenilikçi sırt yapısı, özellikle ıslak zeminde büyük avantajlar sunuyor. Bu sayede yol tutuşunda mükemmel performans gösteriyor ve daha kısa fren mesafeleriyle suda kızaklama önleniyor. Ayrıca lastik mühendisleri, yuvarlanma direncini yüzde 2 azaltırken lastiğin ömrünü de yüzde 16 oranında artırmayı başardılar.

Kış koşullarında güvenli sürüş keyfi

WinterContact™ TS 870 P, kış yollarında özellikle güvenlik ve verimlilik arayan elektrikli ve içten yanmalı motora sahip sedan ve SUV araç sürücüleri için geliştirildi. Özel konfigürasyonu sayesinde yerden daha fazla kar toplayabiliyor ve daha güçlü bir kavrama ile sürücülere daha kontrollü bir yol tutuşu sağlıyor. Yeni sürdürülebilir bileşenlerden oluşan CoolChili™ teknolojisi sayesinde, özel hidro oluklar olağanüstü suda kızaklama performansı sağlıyor. Böylece sürücüler ıslak zeminde bile korkmadan frenleyebiliyor. Daha az yuvarlanma direnci yakıt tüketiminde tasarruf sağlarken, daha az aşınma özelliği de daha yüksek bir kilometre performansına ulaşmaya yardımcı oluyor.

Continental Hakkında

Continental yolcu ve ürünlerin sürdürülebilir ve birbiriyle bağlantılı hareketliliğini sağlayan ileri teknolojiler ve hizmetler geliştirmektedir. 1871 yılında kurulan teknoloji şirketi; araçlar, makineler, trafik ve ulaşım için güvenli, verimli, akıllı ve uygun maliyetli çözümler sunmaktadır. 2021 yılında 44,5 milyar euro satış rakamına ulaşan Continental, halen 58 ülkede ve pazarda 190.000’in üzerinde kişiyi istihdam etmektedir. 8 Ekim 2021’de şirket kuruluşunun 150. yılını kutladı.

Lastik Grubu dünya çapında 24 üretim ve geliştirme merkezini bünyesinde barındırmaktadır. Continental, 2021 mali yılında elde ettiği 11,8 milyar euro tutarında geçici satış rakamı ve 57,000’in üzerinde çalışanı ile dünyanın önde gelen lastik üreticilerinden biridir. Lastik üretiminde teknoloji liderleri arasında yer alan Continental, binek, ticari ve özel araçların yanı sıra çift tekerlekli araçlara dek geniş bir ürün yelpazesi sunmaktadır. Ar-Ge alanında süregelen yatırımlarıyla Continental mobilitenin daha güvenli, tasarruflu ve çevre dostu hale gelmesine büyük katkı sağlamaktadır. Lastik Grubunun portföyü arasında lastik ticareti ve filo uygulamaları için hizmetler ile dijital yönetim sistemleri yer almaktadır.