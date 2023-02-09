Ülkemizi sarsan felaketin ardından Allianz, depremden etkilenen bölgelere yapılan yardım çalışmalarını desteklemek amacıyla 6 milyon avro (120 milyon lira) değerinde destek sağlayacağını duyurdu. Ambulans, konteyner ve ihtiyaç malzemesi temininin yanı sıra AFAD, Kızılay, İstanbul Tabip Odası, Ahbap Derneği ve Türk Psikologlar Derneği’ne sunduğu katkılarla desteğe başlayan Allianz, kademeli olarak gelişecek ihtiyaçlara göre toplumsal dayanışmaya destek olmaya devam edecek. 70’ten fazla ülkede faaliyet gösteren Allianz ayrıca 155 binden fazla çalışanını da desteğe çağırdı. Çalışanlarının da katkılarıyla birlikte etkilenen bölgelere 140 milyon liranın üstünde katkı sağlanması bekleniyor.

Allianz SE CEO'su ve Yönetim Kurulu Başkanı Oliver Baete, konuyla ilgili görüşlerini şu sözlerle dile getirdi: “Destek fonu konusundaki kararlı tutumumuz, depremden etkilenen bölgelerdeki çalışma arkadaşlarımız, iş ortaklarımız ve müşterilerimizin yanı sıra onların yakınları ve sevdikleriyle olan dayanışmamızın temsili niteliğinde. Allianz Ailesi’nin dünyanın dört bir yanındaki her bir üyesi, bu dayanışmayı desteklemek için üzerine düşeni yapmaya hazır."

Allianz SE Yönetim Kurulu Üyesi Sirma Boshnakova, "Depremin yıkıcı sonuçları ortaya çıkmaya devam ederken yapılabilecek en uygun müdahale hem finansal destek yoluyla hem de halihazırda sahip olduğumuz çeşitli destek ağlarını etkinleştirerek acil olarak harekete geçmekti. Allianz olarak Türkiye ile olan güçlü bağlarımızın tarihi, bir asır öncesine kadar uzanıyor. Bu doğrultuda, sahaya katkıda bulunan arkadaşlarımızı desteklemek için elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz” dedi.

Allianz Türkiye CEO’su Tolga Gürkan konuyla ilgili yaptığı açıklamada ise şunları söyledi: “Yaralarımızı sarmak için en büyük ihtiyacımızın toplumsal dayanışma olduğuna inanıyoruz. Allianz olarak oluşturduğumuz yardım fonuyla öncelikli olarak etkilenen illere ambulans ve Allianz Partners’ın katkısıyla konteyner desteği veriyor, AFAD'ın afeti koordine etmesine, Kızılay'ın insani yardım sağlamasına, belediyelerin ihtiyaç malzemelerini temin etmelerine, İstanbul Tabip Odası'nın gönüllü sağlık çalışanlarının ihtiyaçlarını karşılamasına, Ahbap Derneği ve Türk Psikologlar Derneği'nin bölgedeki çalışmalarına destek oluyoruz. Allianz’ın Türkiye’de faaliyet gösteren diğer şirketleri Allianz Partners ve Allianz Trade'deki ekip arkadaşlarımızla birlikte, çalışma arkadaşlarımız, iş ortaklarımız, müşterilerimiz, kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları, belediyeler ve mesleki birlikler de dahil olmak üzere tüm ekosistemimizle yakın temas halinde, hep birlikte bu zor zamanların üstesinden geleceğiz. Yaralarımızın en kısa sürede sarılmasını diliyor, seferber olan herkese ve her kuruma teşekkür ediyoruz. Aklımız ve kalbimiz deprem bölgesinde; bu dayanışmanın bir parçası olmaya ve sorumluluk üstlenmeye devam edeceğiz.”