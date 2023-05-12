Haşr18./19.Ayetler:)Ey İMAN edenler! Allah'tan KORKUN ve herkes yarın için ÖNDEN ne gönderdiğine baksın. Allah'tan korkun, çünkü Allah bütün yaptıklarınızdan haberdardır./Hem Allah'ı UNUTMUŞ hem de Allah onlara kendilerini UNUTTURDUĞU kimseler gibi olmayın! Onlar yoldan çıkmış kimselerin ta kendileridir.

Enfal:29.Ayet:)Ey İMAN edenler! Allah'tan SAKINIRSANIZ O size Hakk'ı Batıl'dan ayıracak bir ANLAYIŞ verir ve sizin günâhlarınızı ÖRTER, sizi BAĞIŞLAR. Allah büyük bir lütuf sahibidir.

Nisa 69.Ayet:) Öyle ya, kim Allah'a ve Peygamber'e İTAATKÂR olursa işte onlar Allah'ın kendilerine NİMETLER verdiği "Peygamberler, Sıddikler, Şehitler ve Salihlerle" birliktedirler. Bunlar ne güzel ARKADAŞLARDIR.

Allah'a ve Peygamber'e İnanan, İtaat eden her Müslüman, yukarıdaki Ayetleri dikkatle incelerse Allah'ın kuluna ne güzel, ne mükemmel MÜJDELER verdiğini yakinen görür.

Müjdeler nelerdir:1-)Hakk'ı Batıl'dan ayıracak ANLAYIŞ.2-) Günâhların ÖRTÜLMESİ.3)Kulun BAĞIŞLANMASI.4-)Peygamber'ler-Sıddikler-Şehitler ve Salihler'le BİRLİKTELİK içinde güzel ARKADAŞLIK.

Bu denli mükemmel, Rabb"ın MÜJDELERİNE nasıl ulaşılacak peki: Mülkün sahibi, En BÜYÜK olan Âllah'a SAĞLAM kulluk ile. O'ndan SAKINARAK, O'nun koyduğu İLKELERE,KURALLARA,HUDUTLARA tam TESLİMİYET ile. Dünya hayatında bu SINIRLARIN dışına çıkmadan, yapılan iş ve ilişkilerde İMTİHANI kazanarak. Hesapların görüleceği AHİRET hayatı için ÖNDEN gerekli hazırlıkların titizlikle yapılıp, GÖNDERİLECEKLERE azami dikkat ederek.

Yapılan ve yapılacak bütün işlerde, Rabb'ın kuluna ŞAH damarından yakın olduğunu, nereye giderse gitsin kuluyla birlikte olduğunu akıldan hiç çıkarmayarak.

Peygamber'e de asla sırt çevirmeden, O'na İTAATIN Allah'a İTAAT olduğunu bilerek, Kitabımız KUR'AN'IN hayatında uygulama zemini bulduğunu bilerek, Gerekli dersleri alıp kulun kendi hayatında da uygulaması ile. Her iş de Peygamber'i örnek alması ile.

Allah'ım İMANIMIZI güçlü kıl.Hal ve hareketlerimizde Hakk'tan Doğrudan Adalet ve Merhametten ayırma. Emanetine Nankörlük ettirme. Hududunun dışına çıkartmak için dengemizi bozmak isteyen bütün tağut ve Şeytanlara karşı bizi koru. Merhametinle bizlere mukayyet ol.

Cuma Bayramınızı tebrik ederim. Selamlar Allah'a emanet olunuz.