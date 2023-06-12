TÜİK’e göre, Türk halkının en büyük harcaması doğal olarak gıda. Ama ikinci sırada yer alan kalem ise ilginç; Hane halkı bütçesinden en fazla pay gıdadan sonra alkolsüz içecek harcamasına ayırmış.

Hane halkı Bütçe Araştırması'nın 2022 yılı sonuçlarına göre; Türkiye genelinde hane halklarının tüketim amaçlı yaptığı harcamalar içinde en yüksek payı %22,8 ile gıda ve alkolsüz içecek harcamaları alırken, ikinci sırayı %22,4 ile konut ve kira harcamaları, üçüncü sırayı ise %21,3 ile ulaştırma harcamaları aldı.

Toplam tüketim harcamalarında en düşük payı alan harcama türleri ise %1,4 ile eğitim hizmetleri, %2,2 sağlık ve %2,5 ile eğlence ve kültür harcamaları oldu.

Hanelerin tüketim harcamalarını karşılaştırılabilir hale getirmek amacıyla hane halkı büyüklüğü ve kompozisyonu dikkate alınarak elde edilen eşdeğer fert başına tüketim harcaması kullanılmaktadır. Aylık ortalama tüketim harcaması hane halkı başına 12 bin 159 TL ve eşdeğer fert başına 6 bin 259 TL olarak tahmin edildi.

Temel gelir kaynağı maaş, ücret, yevmiye geliri olan hane halkları; ulaştırma harcamalarına %22,5, gıda ve alkolsüz içecek harcamalarına %21,0 ve konut ve kira harcamalarına %20,8 pay ayırırken, müteşebbis geliri olan hane halkları; ulaştırma harcamalarına %27,2, gıda ve alkolsüz içecek harcamalarına %22,9 ve konut ve kira harcamalarına %18,5 pay ayırdı.

Düşük gelirli haneler gıdaya zenginlerden daha çok pay ayırdı. Buda düşük gelir içinde doğal olarak gıda başı payının yüksek olmasından kaynaklandı.

Gelire göre sıralı %20'lik gruplar itibarıyla tüketim harcamalarının 2022 yılındaki dağılımına bakıldığında; en düşük gelir grubu olan birinci %20'lik grupta yer alan hane halkları, gıda ve alkolsüz içecek harcamalarına %35,8, konut ve kira harcamalarına %29,3, ulaştırma harcamalarına %8,3 ve mobilya ve ev eşyası harcamalarına %5,5 pay ayırdı.

En yüksek gelir grubu olan beşinci %20'lik grupta yer alan hane halkları ise, ulaştırma harcamalarına %28,5, konut ve kira harcamalarına %19,3, gıda ve alkolsüz içecek harcamalarına %16,6 ve lokanta ve otel harcamalarına %6,8 pay ayırdı.

Hane halkı büyüklüğüne göre tüketim harcamalarının 2022 yılındaki dağılımına bakıldığında; tek kişilik hane halkları, konut ve kira harcamalarına %27,7, ulaştırma harcamalarına %20,4 ve gıda ve alkolsüz içecek harcamalarına %16,8 pay ayırdı.

Hane halkı büyüklüğü 7 ve daha fazla kişi olan hane halkları, gıda ve alkolsüz içecek harcamalarına %35,9, konut ve kira harcamalarına %18,8 ve ulaştırma harcamalarına %14,4 pay ayırdı.

PANDEMİ ENGELİ

Hane halkı Bütçe Araştırması sonuçlarının kaynak olarak kullanıldığı Hane halkı Tüketim Harcaması araştırmaları 16 Temmuz 2020 tarihinde 2019 sonuçları ile açıklanmıştı. Pandemi koşullarından dolayı Hane halkı Bütçe Araştırması alan uygulaması 2020 ve 2021 yıllarında yapılamadığı için bu yıllara ilişkin veriler alınamadı.