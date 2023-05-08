Alkali beslenme, vücudun PH dengesini korumaya yönelik beslenme şeklini ifade etmektedir. Bir insanın hayati fonksiyonlarının normal olabilmesi için vücut sıvıları 7.4 PH değere sahip olması gerekmektedir. Bununla birlikte insan vücudunun her bölgesinde PH seviyesi farklılık göstermektedir. pH değeri, vücutta bulunan alkali seviyesine göre 0-14 arasında değişir. Asidik maddeler 0-7, alkali maddeler ise 7-14 arasında değerlere sahiptir. Yüksek derecede alkali olan kalsiyumun pH’ı yaklaşık 10’dur. Daha az alkali olan kanda ise pH’ın 7,35-7,45 arasında olması gerekir. Tükürük ve idrar gibi değişiklik gösteren pH değeri dışında bu değer, tüketilen gıdalar nedeniyle çok fazla değişmez.

Alkali beslenmenin temeli vücudun asit oranını dengede tutmaktır. Beslenmenin temelinde asitli yiyeceklerin tüketimini azaltarak vücudun alkali seviyesini yükseltecek gıdaların tüketimini arttırmak vardır.

Alkali beslenmenin faydaları

Vücudun pH dengesini korur, asidik yiyeceklerin aksine kilo alımı, halsizlik gibi rahatsızlıkları ortadan kaldırır. Alkali beslenme, sindirim sisteminizi düzene sokma, vücuttaki yağ oranını dengede tutma, vücuttaki iltihaplanmaları azaltma, kemik sağlığını koruma, bağışıklık sistemini güçlendirme ve güne daha enerjik başlama gibi olumlu faydalara sahiptir. Ayrıca, alkali grubu gıdalar genel olarak sağlıklı gıdalar olduğu için hastalıklardan korunmayı da destekler.

Alkali meyveler

Ananas ,armut,avokado,böğürtlen,çilek, elma,karpuz,kayısı,kiraz,kuru hurma,kuru incir,kuru üzüm,limon,mandalina,portakal,greyfurt,muz,üzüm,şeftali,tropikal meyveler.

Alkali sebzeler

Tüm çiğ sebzeler, tüm yeşil salatalar, bamya, börülce, brokoli, domates,fesleğen, havuç, ıspanak,kabak,karnabahar,kereviz,lahana,marul,maydonoz,pancar,patates,patlıcan, domates, salatalık, sarımsak,semizotu,soğan,bezelye,yeşil fasulye.

Alkali proteinler

Badem, fındık,keçi peyniri,keçi sütü, kestane,soya peyniri.

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