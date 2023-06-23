Aliyah’nın yeni şarkısı “Vadi (feat. KAAN)”, Universal Music Türkiye etiketiyle bugün yayımlandı. Sözlerini KAAN ile birlikte kaleme Aliyah, parçanın aranjesi için prodüktör Zeki Arkun ile birlikte çalıştı. "Vadi", Pop ve R&B tınıların eşlik ettiği güçlü altyapısıyla dikkat çekici bir çalışmayı dinleyiciyle buluşturuyor.

Aliyah kimdir?

20 Mart 2000 yılında Afrika’da doğan Aliyah, 8 yaşında ailesiyle Türkiye’de Kapadokya bölgesine taşındı. Öğrenim hayatına Kapadokya’da devam eden sanatçı, içindeki müzik esintilerini 16-17 yaşındayken keşfetti. Üniversite eğitimi için Ankara’ya yerleşen Aliyah, Başkent Üniversitesi’nde mütercim tercümanlık okudu. 2021 yılında üniversitenin son senesinde müziğe olan ilgisini kariyere dönüştürme kararı alarak İstanbul’a taşınan Aliyah, 2022 yılında Universal Music Türkiye sanatçısı oldu.

Aliya'ın sosyal medya hesapları

instagram.com/aliyahciftci