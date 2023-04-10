Alışveriş listesi hazırlayın: Alışverişe çıkmadan önce ihtiyaçlarınıza göre bir liste hazırlayın ve listenizde olmayan ürünleri almamaya özen gösterin. Bu, gereksiz harcamaları önlemenin yanı sıra, unutulan ürünler nedeniyle tekrar alışverişe çıkma ihtiyacını da azaltır. 11 Nisan Salı Hava Nasıl Olacak? Meteoroloji Uyardı

Ürünlerin son kullanma tarihlerini kontrol edin: Ürünlerin son kullanma tarihlerine dikkat ederek, tazeliğinden emin olun. Özellikle süt, et ve hazır yiyecekler gibi bozulabilir ürünlerde tarih kontrollerine özen gösterin.

Etiketleri okuyun: Ürün etiketlerini dikkatlice okuyarak içerik, besin değeri ve alerjen bilgilerini kontrol edin. Bu, sağlıklı ve uygun ürünler seçmenize yardımcı olacaktır.

İndirimleri ve promosyonları değerlendirin: Marketlerde yapılan indirim ve promosyonları takip ederek bütçenizi koruyabilirsiniz. Ancak, gerçekten ihtiyacınız olan ürünlerde indirim fırsatlarını değerlendirmeye özen gösterin.

Dikkatli ürün seçimi: Yumurta, meyve, sebze gibi ürünlerde dikkatli seçim yaparak, taze ve kaliteli ürünler alın. Çürük veya çatlak ürünler sağlık riskleri taşıyabilir.

Soğutulmuş ve dondurulmuş ürünler en son alın: Alışveriş sırasında soğutulmuş ve dondurulmuş ürünleri en sona bırakarak, eve ulaşana kadar uygun sıcaklıkta muhafaza edilmesini sağlayın.