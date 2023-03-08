Tüm dünyada en çok ziyaret edilen web sitesi konumunda bulunan Google, ‘Alışveriş’ hizmetiyle firmaların ürünlerini hızlı ve kolay bir şekilde müşterileriyle buluşturmalarına olanak tanıyor. Google Alışveriş reklamları üzerinden ürünlerin doğrudan kullanıcılara ulaşması, satış oranlarının yükselmesini sağlıyor. E-ticaret ağında yer alan firmalar bu avantajdan faydalanmak için site üzerindeki aramalarda üst sıralarda yer almanın yollarını arıyor. Dijital Pazarlama Okulu Kurucusu Yasin Kaplan da Google Alışveriş sonuçlarını optimize etmenin 7 yolunu anlattı.

Google Alışveriş Reklamları‘nda üst sıralarda yer almanın ilk yolu olarak “Merchant center hesabı açma ve temel ayarların yapılması” olduğunu söyleyen Yasin Kaplan, “Öncelikle Google’da bir hesabın açılması ve bu hesaba temel ayarların yapılması gerekiyor. Bu temel ayarlarda belirtilen politikalara da uygun bir şekilde ürünlerin eklenmesi gerekiyor. Bunun dışında web sitenizin doğrulanması, yani bu domainin size ait olduğunu ispatlamanız önemli olacaktır” dedi.

Kaplan, diğer başlıklara ilişkin de şu bilgileri sıraladı:

Google “Alışveriş” Hizmetinde Öne Çıkmanın Püf Noktaları

· Ürün feedi verilerinin Google politikalarına göre eklenmesi

Google’da ürünlerin belli standartlarının olması gerekiyor. Bu standartlarda özellikle ürünün başlığı yazılı olmalı. Ürünün görselinin linki, ürünün açılan sayfa linki, ürünün fiyatı gibi temel konular da Google'ın istediği veriler arasında. Bu verilerin Google Alışveriş’e yansımasıyla görünürlüğünüz artmaya başlayacaktır.

· Ürün başlıklarının optimize edilmesi

Ürün başlıklarını optimize ederken dikkat edilmesi gereken temel konu, kullanıcıların Google'daki aradığı anahtar kelimeler. Bunun için bir anahtar kelime analizi yapmak gerekiyor. Yani kullanıcılar ürünleri arama şekline göre en çok arama hacmi olan anahtar kelimeler ürünlerin başlıklarında ve açıklamalarında yer almalı.

· Ürün görsellerini optimize et ve test et

Ürün görsellerinin Google sonuçlarında nasıl çıktığı oldukça önemli. Kullanıcıların bu görsellerden etkilenerek sonuçlara tıklaması beklenir. Dolayısıyla ürünümüze eklediğimiz görselin hem çözünürlüğü hem de ürünü anlatıyor olmasına dikkat etmemiz gerekiyor. Aynı zamanda da görselin varyasyonlarını test edebilecek bir süreci yönetiyor olmalıyız.

· Reklam kampanyaları oluşturması ve gruplara ayrılması

Google reklamlarıyla standart alışveriş ya da performans maksimum dediğimiz kampanya türlerini açıp bu kampanyaları reklam gruplarına göre ayırabiliriz. Bu gruplara özel teklifler de verebiliriz. Yani reklam tekliflerimizi bu gruplara özel verip bunların performanslarını artırabiliriz. Böylece kar getirmeyen, yüksek harcama yapıp geri dönüş almadığımız ürünleri hariç tutabiliriz ya da negatif diyebiliriz.

· GTIN / MPN verilerinin feede yansıtılması

Bu özelliği kullanarak ürünleriniz için oluşturduğunuz barkodun feed’de yer almasını sağlayabilirsiniz. Böylece Google'ın sizinle benzer barkod olan benzer ürünlerin karşılaştırılmasını sağlayacak ve sizin ürünlerinizi hem ücretsiz sonuçlarda hem de reklam sonuçlarında daha iyi optimize edip gösterecektir. Bu kodların Merchant center'a hatasız yansıtılması, ürünlerin taklit ürünlerden de ayrıştırıyor.

· Promosyonlar ve fiyat verilerinin doğru yansıtılması

Ürün feedine eklediğimiz fiyatların web sitemizdeki ürünlerle eşleşiyor olması büyük önem taşıyor. Eğer bir üründe indirim varsa bunun siteye yansıtılması gerekir. Çünkü indirim yansıtıldığında, Google Alışveriş’te orijinal fiyatın üzeri çizilip onun yerine indirimli fiyatın yazması sağlanıyor. Bu da kullanıcının ürünü görüp satın alma olasılığını artırıyor.

YENİGÜN HABER MERKEZİ