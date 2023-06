Jade and Brands kurucu ortakları Yeşim Yılmaz, Aslı Özdemir, Tuğba Tosyalı ev sahipliğinde gerçekleşen, All Exclusive Fashion Marketing and Shopping Gala gelenekselleşen HAWAII TROPICAL KONSEPTİ İLE alışveriş severleri bir araya getirdi.



TOÇEV yararına gerçekleşen davet, cemiyet ve sanat dünyası tarafından yoğun ilgi gören davette; Özge Ulusoy, Aslı Hünel, Burcu Şendir, Damla Ersubaşı, Fatih Ürek, Tülin Kartoz, Dilek Azaphan, Hülya Urgan, Çiğdem Eşrefizade, Gülay Kuriş, Ebru Uygun, Kadriye Olgar, Nihan Akın, Beste Korkmaz, Sibel Vatandost, Türkan Şerbetçi, Gülay Kamaz, Özlem Yıldız, Gizem Hatipoğlu, Ceren Benderlioğlu, Sarp Yaman, İvana Sert ve Cihan Şensözlü misafirlerle buluştu.



Girişimciler yazın gelişini Hawaii Tropikal konsepti ve alışverişi gerçek bir keyfe dönüştüren atmosferi ile Raffles Hotel İstanbul’da Jade&Brands ev sahipliğinde ve Mai Collection ana sponsorluğunda gerçekleşen özel bir davete ev sahipliği yaptı. Davette birbirinden ünlü isimler ve birbirinden başarılı tasarımcı ve girişimciler bir araya geldi.

IVANA SERT

Ivana Sert, 'Kadın girişimcileri her zaman destekliyorum. Bu sene yoğun çalıştım. Kalabalıktan uzak bir yerde tatil yapacağım. Bodrum'a gitmiyorum uzun senelerdir orada kendimi iyi hissetmiyorum. Çok kalabalık ve pahalı.' Gazeteciler kaslarını sorunca Ivana, 'K ıskanmasınlar çalışsınlar. Hafta 3 gün spor eskiden senelerdir çalışıyorum yapım kaslı olduğu için kaslarım ortaya çıkıyor. Yemek yemeği de seviyorum. Şekeri sevmem sebze ve yeşillik ağırlıklı besleniyorum' dedi.

Aslı Hünel

Alışveriş şenliği arkadaşlarıma ve kadın girişimcilere destek için geldim. Kadın kadının dostu olmalı ve destek olmalı. Avm'de kadınların mağaza açma şansı yok bu tür şenlikler devam etmeli. Programım tatil oldu. Çok tempolu çalışıyordum. Eş zamanlı konserlerde devam ediyor. Eşim şikayetçi değil. Benimle bilerek evlendi. Evlenmeden önce ben işimle evliyim sonra senle evliyim dedim. O da dedi hayatım sen nerde mutluysan yanındayım. Sağolsun ayda 4 gün görüşüyoruz. Çok anlayışlı mesela Samsun'dayım gelir yanıma yemek yer döner. Kıskandıracak durum yok ne ben onu ne o beni kıskanmayız.' Dedi. Selen Görgüzel detone olayı için Hünel, 'Bazen olur öyle kulağınızı duymuyorsanız sahnede detone oluyorsunuz. Canlı söylemek herkesin harcı değil sesi olan söylesin. Selen için konuşmuyorum birşeyler yapıyor.

Özlem Yıldız

Bodrumdaydım. Çok pahalı sezon kısa olduğu için bir hayli pahalı. Hesap yaparak idare edeceğiz. Spor yapıyorum kilo almamaya çalışıyorum. Aşk haberleri Mete bey nerede yakalarsanız orada detay alırsınız. Bugüne kadar hayatımda sakladığım birşey olmadı. saklanacak birşey yok. Keyfim yerinde mutluyum. 2 aylık. Yüzük bana ait eski yüzüğüm. Resmiyet yok daha iki ayda yüzük takılmaz. Zamana ihtiyacımız var. Evliliğe önyargılı değilim. Şuan evliliğe karar verilecek kolay birşey değil hele benim 16 yaşında bir çocuğum var. Süreç hayat neyi getirir bilemem akışına bıraktım. Oğlum annesi mutluysa mutlu olan bir çocuk oğlum.

Özge Ulusoy

Alışveriş şenliğinde toçev 'e bağışta bulunması önemli ayrıca girişimci kadınlara destek olunması. Bu sene kötü olaylarda dolayı yaz sezonumuz biraz yoğun işler televizyon program devam edecek. Kısa tatiller yapacağım. 4-5 yıldır Bodrum'a gitmiyorum. Çeşme'ye gidiyorum genelde. Her sene lahmacun haberleri çıkıyor yemesinler diyorum. Öyle yerlere gidecek insanlarda bu parayı seve seve veriyorlar. Herkesin kendi tercihi. Bodrum'un bir Fedon'u bir lahmacunu meşhur. Ben lahmacun 500 lira vermem. Şov yapmanın anlamı yok. Hesaplı kitaplı olunmalı bu zamanIndayız.