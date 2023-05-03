Alişan, 2021 yılında korona virüsten hayatını kaybeden kardeşi Selçuk Tektaş'ın eşi ve iki kızına 30 milyon değerinde ev aldığı iddia edildi. Buse Varol'un bu ev yüzünden eşi Alişan ile aralarının açıldığı ve kayınvalidesi tarafından istenmeyen gelin ilan edilmişti. Hatta Buse Varol gidici diye bir sosyal medya paylaşımını beğenen Alişan'ın annesi gelini Buse Varol'u oldukça sinirlendirmişti.

Haklarında çıkan haberleri her seferinde yalanlayan Alişan, Tv8'de yayınlanan 2. sayfaya telefonla bağlanarak hakkında çıkan iddialara cevap verdi.

Bu tarz haberlerin bilinçli olarak yapıldığını ifade eden Alişan, "Böyle bir şey asla yok. Bizzat ağzımdan çıkmayan, doğru olmayan, haberler var. Ben bunları yalanlamaktan bıktım. Bunlar nereden çıkıyor? Benim kardeşim Selçuk'un eşi ve çocukları hala kendi evlerinde kardeşim yaşıyormuş gibi hayatlarına devam ediyorlar. Benim 30 milyon TL'lik evim yok. Araba iddiası da katiyen yalan. Bilerek yapılmış bizi yıpratmak için yapılmış haberler olarak görüyorum" şeklinde konuştu.

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi