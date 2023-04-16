Ünlü türkücü Alişan, dün akşam twitter'da hakkında çıkan, "Millet İttifakı iktidara gelirse, beni Türk vatandaşlığından çıkarın" dediği iddiasına çok sinirlendi. Alişan hakkında çıkan iddiayı yayan hesap hakkında çok ağır konuştu

Alişan, "Gerçekten şerefsizsiniz, adisiniz, haysiyetsizsiniz… Her seçimde bunu yapmaktan bıkmadınız. Kıme demişim bunu? Benim bir tane vatanım var ve vadem dolduğunda vatanımda öleceğim. Benim Sn. Cumhurbaşkanına olan sevgimi ve saygımı herkes bilir. Bunu da söyliyim" İfadelerini kullandı.

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi