Tahmini Okuma Süresi: dakika

Bursa'nın seçkin konukları, iş dünyasının önemli isimleri ve siyasetçileri, son zamanların en görkemli düğün törenlerinden birinde buluştu. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ın oğlu Safa Hilmi Aktaş ile Hacer-Nihat Taç çiftinin kızı Bedriye Taç'ın düğünü, unutulmaz bir geceye dönüştü.

Yaklaşık 5000 kişinin katıldığı bu muhteşem etkinlik, Bursa'da birçok iş insanı, büyükşehir belediye başkanları, milletvekilleri ve Bursa Valisi gibi tanınmış simaların bir araya geldiği bir buluşma noktasıydı. Nikahı, şehrin Belediye Başkanı tarafından kıyıldı, ve bu özel anı daha da unutulmaz kıldı.

Düğün törenine Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, AK Parti Genel Başkan Vekili ve Bursa Milletvekili Efkan Âlâ, Aydın Valisi Yakup Canbolat, Eski Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, AK Parti Bursa Milletvekilleri Osman Mesten, Refik Özen, Ayhan Salman, Ahmet Kılıç, Mustafa Yavuz, MHP Bursa Milletvekilleri İsmet Büyükataman ve Fevzi Zırhlıoğlu, Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Orhaneli Belediye Başkanı Ali Aykurt, TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, Eski Devlet Bakanı Cavit Çağlar, Eski Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, İş insanı Celal Sönmez, İş insanı Hüseyin Özdilek, Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, Bursa Teknik Üniversitesi Rektörü Naci Çağlar, Uludağ Üniversitesi Rektörü Feridun Yılmaz, Kocaeli Belediye Başkanı Tahir Büyükakı, BUSİAD Başkanı Buğra Küçükkayalar, Bursa Başsavcısı Ramazan Solmaz, İş İnsanı Gıyaseddin Bingöl, Gaziantep Büyüksehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Eski Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Cumhur ittifakı il başkanları katıldı.

Düğün töreni boyunca, gelin ve damadın aileleri, konukları kapıda karşılayarak kendilerine eşlik eden dostlarına teşekkür etmekten geri durmadı. Aktaş ve Taç aileleri, misafirlerle yakından ilgilendiler ve bu özel günlerini paylaştıkları için minnettarlıkla doluydular.

Gecenin ilerleyen saatlerine kadar devam eden düğün, neşe, coşku ve dostluk dolu anlarla dolup taştı. Bursa'nın bu büyülü düğünü, iş ve siyaset dünyasının önde gelen isimlerini bir araya getirerek unutulmaz bir gün haline geldi. BURSA (İGFA)