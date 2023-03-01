Üst katında kütüphane alt katında ise ESBAŞ sosyal tesislerinin bulunduğu 500 metrekare taban oturumuna sahip yapının inşaatında incelemelerde bulunan Başkan Deniz Köken, “Alibeyköy artık üniversiteler bölgesi. Gençlerimizin ders çalışabileceği, takım çalışmaları yapıp kitap okuyabileceği modern bir kütüphane olacak. Ayrıca kütüphanenin altında da sosyal tesisimiz yer alacak" dedi.

NİSAN AYINDA AÇILMASI PLANLANIYOR

Nisan ayında açılması planlanan “Kütüphane Osmanlı Park” herkes için halka açık kütüphane konseptiyle haftanın yedi günü hizmet verecek. Ferah okuma salonları, 70 oturma kapasitesi, 8 bin güncel basılı kitap, sesli çalışma odaları, internet ve araştırma bölümü gibi olanaklarla kütüphane, herkes için sosyal ve kültürel etkileşim alanı olacak. İkram saatlerinin de olacağı kütüphanede vatandaşlar sakin ve huzurlu bir ortamda kitap okuyup araştırma yapabilmenin keyfini yaşayacaklar.

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi