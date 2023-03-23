Türkiye'nin en doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine Türkiye mozaiğini oluşturan farklı illerimizin derneklerinin stantlarının bulunduğu Ramazan Çarşısı’nda yöresel lezzeterin ve hediyelik ürünlerin satıldığı standlar da yer alıyor.

“RAMAZAN AYI’NIN DAHA GÜZEL GEÇMESİNİ SAĞLAYACAK ORTAMLAR OLUŞTURMAK İSTEDİK”

Osmanlı Park Ramazan Çarşısı’nın açılışını yapan Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, Eyüpsultanlıların ve Eyüpsultan’ın misafirlerinin daha güzel bir Ramazan geçirmelerini sağlayacak ortamlar hazırladıklarını ifade ederek şunları söyledi: “Geçen sene açık alanda yaptık bu sene kışa doğru gidiyoruz buralarda ne yapabiliriz dedik ve bu yıl burada kapalı bir ortam oluşturduk. Bizler bir nebzede olsa vatandaşlarımızın yüzünü gülmesini sağlayacak Ramazan Ayı’nı daha güzel geçirmesini sağlayacak ortamlar oluşturalım istedik. Geçen sene de kapatılır mı kapatılmaz mı diye konuşuyorduk, kapatılınca da güzel oldu.”

“YAKLAŞIK 100 BİN İNSANIMIZI İFTAR SOFRALARINDA BULUŞTURACAĞIZ”

Ramazan süresince sadece Eyüpsultan’da değil deprem bölgesinde de iftar sofralarının kurulacağını sözlerine ekleyen Başkan Deniz Köken, “İstanbul’da Ramazan denince akla biliyorsunuz Eyüpsultan geliyor. Bizde bu işi sıradan geçiştiremezdik, o yüzden güzel şeyler olsun istedik. Zal Mahmut Paşa’da hem kültürel etkinlik alanını hem de kitap fuarını açtık. Şimdi de 96 stanttan oluşan, yaklaşık 29 derneğimizin de bulunduğu Alibeyköy Osmanlı Parkı’nın içinde güzel bir mekan oluşturduk. Ramazan Ayı’nı hep birlikte ifa edeceğiz. Hem burada hem de Reşadiye Ortaokulunun bahçesinde iftarlar olacak. Gaziantep Islahiye’nin köylerinde, Kahramanmaraş ve Malatya’da iftarlarımız olacak. Bu haliyle 100 bin civarında insanımızı iftar sofralarında buluşturmuş olacağız. Açılış kurdelesini AK Parti İlçe Başkanı Muhammet Vanlıoğlu ve dernek başkanlarıyla birlikte kesen Başkan Deniz Köken, geçen senenin En Sosyal Derneği seçilen Erzurumlular Derneği’ne ve yine geçen senenin En İyi Standı seçilen Eflanililer Derneği’ne teşekkür plaketlerini verdi. Başkan Deniz Köken açılış sonrası tek tek bütün derneklerin stantlarını gezip, dernek başkanlarıyla ve birbirinden güzel yöresel lezzetleri Ramazan süresince vatandaşlarla buluşturacak olan diğer stant sahipleriyle kısa süreli sohbetler yaptı.