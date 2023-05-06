Seçime günler kala tüm Türkiye'nin nabzı siyasi partiler ve siyaset gündeminde atıyor. Bu süreçte siyaset gündemine dair yapılan her yorum dikkat çekiyor. Ali Yeşildağ da siyaset gündemini etkileyecek yorumlarda bulunduğu ve Youtube'da yayınladığı bir video ile dikkatleri üzerine çeken isimlerden biri oldu. Sedat Peker ya da Muhammed Yakut videolarından farklı olarak Ali Yeşildağ doğrudan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’la ilgili iddialarda bulunuyor. Peki, Ali Yeşildağ kimdir ve nerelidir? Ali Yeşildağ'ın ailesi ve hayatı hakkında merak edilenler... İşte, Ali Yeşildağ hakkında merak edilenler...

Ali Yeşildağ, Hasan Yeşildağ ve Zeki Yeşildağ'ın öz kardeşi olduğunu söyleyen bir Youtube videosuyla dikkatleri üzerine çekti. Ali Yeşildağ, aslen Rizelidir. Yeşildağ, siyaset gündemiyle ilgili yaptığı çarpıcı açıklamalarla gündeme gelmiş ve vatandaşlar tarafından kim olduğu araştırılmaya başlanmıştır.

Hasan Yeşildağ Kimdir?

Ali Yeşildağ'ın öz abisi olduğunu ifade ettiği Hasan Yeşildağ, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Pınarhisar Cezaevi'nden arkadaşı olduğu bilinmektedir. Hasan Yeşildağ, 1961 yılında Rize'de dünyaya gelmiştir. Hasan Yeşildağ, Erdoğan cezaevine girdiğinde küçük bir suç işleyerek cezaevine girip Erdoğan'ın korumalığını yapan isim. Hasan Yeşildağ'ın 1990 yılından bu yana halı saha işletmeciliği, inşaat ve gıda sektöründe faaliyetler gösterdiği bilinen bir şirketi bulunmaktadır. Hasan Yeşildağ ve Zeki Yeşildağ 2017 yılından bu yana Türk Medya Grubunun sahibidir. Yeşildağ, bir dönem Kasımpaşa ve Rize Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyeliği görevini üstlenmiştir. Ayrıca AK Parti Yönetim Kurulu Üyeliği ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeliği de yaptığına dair bilgiler bulunmaktadır. Yeşildağ'ın ismi geçtiğimiz yıllarda Sedat Peker'in videolarında da gündeme gelmiştir.