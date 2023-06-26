İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, görev yaptığı sırada rahatsızlanarak şehit düşen Mehmet Şakir Öneryıldız için taziye mesajı yayımladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya taziye mesajında, "Milletimizin başı sağ olsun. Görevi başında rahatsızlanarak şehit düşen kahraman güvenlik korucusu Mehmet Şakir Öneryıldız’a Allah'tan rahmet; ailesine, Jandarmamıza ve Milletimize başsağlığı diliyorum. Şehidimizin makamı âli olsun." ifadelerini kullandı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ise, "Görevi esnasında rahatsızlanarak şehit olan güvenlik korucusu Mehmet Şakir Öneryıldız'a Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı diliyorum. Başımız sağ olsun." ifadelerine yer verdi.