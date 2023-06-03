Ali Yerlikaya Kimdir?

Ali Yerlikaya, 11 Ekim 1968 tarihinde Konya'da doğmuş olan bir bürokrat. İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünden mezun olan Yerlikaya, 1990'dan itibaren çeşitli kamu görevlerinde bulunmuştur.

Ali Yerlikaya'nın Eğitim Hayatı Nedir?

Yerlikaya, ilk, orta ve lise eğitimini Konya'da tamamladı. Daha sonra İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilimler Fakültesi'nde Kamu Yönetimi alanında eğitim aldı ve 1989 yılında mezun oldu.

Ali Yerlikaya'nın Kariyeri Nasıl Gelişti?

Yerlikaya, mezuniyetinin ardından İçişleri Bakanlığı'na katıldı ve Kaymakam adayı olarak kariyerine başladı. Daha sonra Kayseri İli Felahiye İlçesi'nde Kaymakam olarak atanmıştır. Yerlikaya, sırasıyla Hilvan (Şanlıurfa) ve Sarıkaya (Yozgat) ilçelerinde Kaymakam olarak görev yapmıştır. Daha sonraki yıllarda İçişleri Bakanlığı Hukuk Müşavirliği ve Sağlık Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü görevlerinde bulunmuştur.

Ali Yerlikaya Hangi Valiliklerde Bulundu?

Yerlikaya, kariyeri boyunca birçok ilde valilik görevinde bulunmuştur. Bu iller sırasıyla Şırnak, Ağrı, Tekirdağ ve Gaziantep'tir.

Ali Yerlikaya'nın Aile Hayatı Nasıldır?

Ali Yerlikaya, Hatice Nur Hanım ile evli ve dört çocuk babasıdır.

Ali Yerlikaya Şu Anda Hangi Görevde Bulunmaktadır?

Ali Yerlikaya, yeni İçişleri Bakanı