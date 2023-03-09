22 Eylül 1977 yılında İstanbul’da doğdu.

Yeditepe Üniversitesi’nde İşletme eğitimi gören sanatçı, Sadri Alışık Kültür Merkezi Tiyatrosu, Dormen Tiyatrosu gibi topluluklarda çalıştı. Sinema ve dizi filmlerde rol aldı.

Halen Tiyatro İstanbul bünyesinde görev yapmaktadır.

Türk Sinemasının unutulmaz sanatçısı Kemal Sunal‘ın oğludur.

2011 yılının Temmuz ayında, oyuncu Gökçe Bahadır ile evlendi. Çift, 23 Şubat 2012 günü tek celsede boşandı. 2018 yılında avukat Nazlı Kurbanzade ile evlendi.

Filmografisi

Sinema

1995 Aşk Üzerine Söylenmemiş Herşey

1999 Propaganda

2003 Okul

2006 Kısık Ateşte 15 Dakika

2007 Bayrampaşa: Ben Fazla Kalmayacağım Konuk oyuncu

2008 Sıfır Noktası

2011 Banka

2014 Yusuf Yusuf

2015 Hayat Öpücüğü

2016 Dedemin Fişi Konuk oyuncu

2019 Hareket Sekiz

Hava Muhalefeti

Televizyon

1997 Şaban ile Şirin

2000 Fosforlu Cevriye

2002-2003 En Son Babalar Duyar

2004-2005 Sayın Bakanım

2005 Kanlı Düğün

2007 Komedi Dükkanı Konuk oyuncu

2007 Sana Mecburum

2008-2009 Benim Annem Bir Melek

2010 Yaprak Dökümü

2011 5’er Beşer

2011 Huzurum Kalmadı

2012 İnsanlar Alemi

2013- Güldür Güldür ShowSunucu ve oyuncu

2013 Güzel Çirkin

2017 Bir Sorun mu Var? Sunucu

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