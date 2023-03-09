22 Eylül 1977 yılında İstanbul’da doğdu.
Yeditepe Üniversitesi’nde İşletme eğitimi gören sanatçı, Sadri Alışık Kültür Merkezi Tiyatrosu, Dormen Tiyatrosu gibi topluluklarda çalıştı. Sinema ve dizi filmlerde rol aldı.
Halen Tiyatro İstanbul bünyesinde görev yapmaktadır.
Türk Sinemasının unutulmaz sanatçısı Kemal Sunal‘ın oğludur.
2011 yılının Temmuz ayında, oyuncu Gökçe Bahadır ile evlendi. Çift, 23 Şubat 2012 günü tek celsede boşandı. 2018 yılında avukat Nazlı Kurbanzade ile evlendi.
Filmografisi
Sinema
1995 Aşk Üzerine Söylenmemiş Herşey
1999 Propaganda
2003 Okul
2006 Kısık Ateşte 15 Dakika
2007 Bayrampaşa: Ben Fazla Kalmayacağım Konuk oyuncu
2008 Sıfır Noktası
2011 Banka
2014 Yusuf Yusuf
2015 Hayat Öpücüğü
2016 Dedemin Fişi Konuk oyuncu
2019 Hareket Sekiz
Hava Muhalefeti
Televizyon
1997 Şaban ile Şirin
2000 Fosforlu Cevriye
2002-2003 En Son Babalar Duyar
2004-2005 Sayın Bakanım
2005 Kanlı Düğün
2007 Komedi Dükkanı Konuk oyuncu
2007 Sana Mecburum
2008-2009 Benim Annem Bir Melek
2010 Yaprak Dökümü
2011 5’er Beşer
2011 Huzurum Kalmadı
2012 İnsanlar Alemi
2013- Güldür Güldür ShowSunucu ve oyuncu
2013 Güzel Çirkin
2017 Bir Sorun mu Var? Sunucu