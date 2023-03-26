Güldür Güldür programında depremle ilgili açıklamalarıyla çok konuşulan Ali Sunal, dün ortaya atılan programdan ayrıldı iddialarına cevap verdi. Sosyal medya hesabından programdan ayrıldı iddialarının asılsız olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı.

"Bir Yere Gittiği Yok"

Ali Sunal, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla iddiaları yalanladı. Bir yere gitmediğini söyleyen Sunal, yola devam ettiklerini belirtti: "Efendim iyi pazarlar. Dün 'Güldür Güldür' kanalımız Show TV'de yayındayken benim ayrıldığım gibi asılsız bir bilgi yayılmış. Bir yere gittiğimiz yok, git diyen de yok. Kanalımızda, bir parçası olmaktan gurur duyduğum programımızla devam ediyoruz. Hepinize sevgiler saygılar."

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi