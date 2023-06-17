Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, yeni teknik direktör konusunda flaş bir açıklamada bulundu.

Ali Koç, Olağan Mali Genel Kurul Toplantısı'nda takımın başına bir Türk teknik adamın getirileceğini açıkladı.

Ali Koç yaptığı açıklamada, "Yeni teknik direktör için birçok kişiye sorduk. Bir kısmı 'Türk olsun' diyor, bir kısmı 'Türkiye'yi bilen yabancı olsun' diyor. Piyasada müsait olan geçen seneye göre çok daha fazla hoca var. Tüm bu görüşlerin ardından, Türkiye'yi bilmeyen, Türkiye'de çalışmayan hoca ile çalışmanın risk olduğuna karar verdik." dedi.

"CAMİAYI BİLEN TÜRK HOCA OLACAK!"

Takımın başına bir Türk teknik adam getireceklerini belirten Ali Koç, "Camiayı bilecek, camianın evladı olacak, Samandıra'ya ruh aşılasın düşüncesi de var. Türkiye'yi bilen yabancı hoca 3'ü geçmiyor. Türkiye'yi bilen, burada yıllarca hocalık yapmış, bize uyabilecek hoca dediğiniz zaman 4'ü geçmiyor. Bir sürü isim atılıyor, siz olumsuz anlamda heyecanlandırılıyorsunuz. Sosyal medyada tepkiler yağıyor. Camiayı bilen, ruhu bilen 2 tane Türk hoca ortaya çıkıyor. İsim olarak söylemiyorum. Anlaşma olmadan hiçbir şey söylenemez. Camiayı iyi bilen bir Türk hoca ile çalışacağız." ifadelerini kullandı.