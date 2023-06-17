Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, kulübün eski başkanlarından Aziz Yıldırım ile ilgili konuştu.

Ali Koç yaptığı açıklamada, "Sayın Başkan Aziz Yıldırım... O, bana Ali Koç diye hitap ediyor. Bir kez daha bizleri şaşırtmadı! Biz rakiplerin uzantılarıyla, TFF'deki köstebeklerle mücadele ederken, ne yazık ki bir de kendi efsane başkanımızla mücadele etmek zorunda kalıyoruz. Bu konuyla ilgili birçok mail geliyor. Aziz Yıldırım ile bir kez yarıştım. Söylediklerim, onları fitili ateşlemesi nedeniyledir. Aday olarak çıkmadılar. Buraya gelmediler, hep arkadan oynadılar. Onlardan ricam, bırakın şu sezonu Fenerbahçe için rahat geçirelim. Bizleri aşağıya çekmeyi çalışmayın." dedi.

"YA ADAY OLUN YA DA ÇEKİLİN"

"Ya aday olun, ya da başımızdan çekilin" diyen Koç, "Ya aday olun, ya da başımızdan çekilin! Bir kere 5 yılda Fenerbahçe için bir şey yapmadınız! 'Fener Ol'a katılmadınız. Düşün yakamızdan. Bırakın canınızdan çok sevdiğiniz Fenerbahçe şu sezonu huzur içinde geçirsin. Tribünleri kurcalamaya vaktinizi harcamayın! Kendiniz gelin! Yancılarınızı getirin! En ufak şeyde sosyal medyada paylaşım yapan, gol yediğimizde sevinenleri alın gelin! Mert olun mert! Ne yapacaksanız açıkça yapın. Aday olun." ifadelerini kullandı.

Aziz Yıldırım'ın İrfan Can Kahveci transferinden dolayı kulübü şikayet edeceğini söyleyen Ali Koç, "Fenerbahçe'yi İrfan Can Kahveci transferi için SPK'ya şikayet edeceğinizi söylediniz. Yakışıyor mu ya? 'Seyirci ile göndereceğim! Mahkemeye vereceğim' dediniz. Yakışıyor mu? Hakan Şükür'ü referans alıp, söylemlerini bize karşı kullandınız. Yazıklar olsun!" şeklinde konuştu.