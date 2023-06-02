Son dönemde Türkiye'nin gündemine damga vuran isimlerden biri de Ali İhsan Yavuz. Özellikle politik gelişmeleri yakından takip eden vatandaşlar, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı olan Yavuz hakkında daha fazla bilgi sahibi olmak için sürekli araştırmalar yapıyor. Ali İhsan Yavuz kimdir, hangi şehirde doğmuştur ve şu anda kaç yaşındadır? İşte, bu tanınmış siyasetçi hakkında bilinmesi gerekenler ve bugüne dek elde ettiği görevler...

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, son dönemlerde Türkiye gündeminde önemli bir yer edinmiştir. 7 Temmuz 1969 tarihinde Trabzon Yomra'da doğan Yavuz, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olmuştur.

Ali İhsan Yavuz, hukuk alanında uzmanlaştıktan sonra Sakarya Barosu'na bağlı olarak yaklaşık 10 yıl boyunca serbest avukatlık yapmıştır. Bu süreçte AK Parti'ye olan bağlılığı ve siyasi katılımı, parti içinde önemli bir yer edinmesini sağlamıştır.

Ali İhsan Yavuz'un AK Parti İçindeki Rolü ve Görevleri

Ali İhsan Yavuz, AK Parti teşkilatında önemli bir rol oynamıştır. AK Parti Sakarya Merkez İlçe Başkanlığı görevini 7 yıl boyunca üstlenmiştir. Ayrıca 2 yıl Sakarya Adapazarı Kurucu İlçe Başkanlığı ve 1 yıl Sakarya İl Başkan Yardımcılığı (Siyasi ve Hukuki İşler Birimi) görevlerinde bulunmuştur.

Ali İhsan Yavuz, 24., 25., 26. ve 27. dönemlerde Sakarya Milletvekili olarak seçilmiştir. Bu süreçte Türkiye Büyük Millet Meclisi Adalet Komisyonu üyeliği, İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu üyeliği ve Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyon Sözcülüğü görevlerinde bulunmuştur. Ayrıca, AK Parti Genel Merkez Seçim İşleri Başkanlığı'nda 7 yıl Başkan Yardımcılığı görevini üstlenmiştir.

2017 Eylül'ünden 2018 Ağustos'a kadar AK Parti Genel Merkez Seçim Koordinasyon Merkezi Başkanlığı görevini yürütmüştür. Olağan Kongrenin ardından Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığına getirilmiştir.

Ali İhsan Yavuz, evli ve 4 çocuk babasıdır. Yavuz'un bu deneyimli siyasi kariyeri ve AK Parti içindeki etkin rolü, onun Türkiye'nin en tanınmış ve etkili politik figürlerinden biri olmasını sağlamıştır.

Yenigün Haber Merkezi