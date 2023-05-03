1961 yılında Ordu'da doğan Porf. Dr. Ali Erbaş , ilkokulu memleketinde bitirdi. 1980’de Sakarya İmam-Hatip Lisesi’nden mezun olan Ali Erbaş, 1984’de ise Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’ni bitirdi.

Ali Erbaş, 1988-1990 yılları arasında İstanbul Haseki Eğitim Merkezinde Master ve Doktora öğrencileri için açılan ihtisas kursuna devam eden Ali Erbaş, 1993 yılında Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dinler Tarihi Anabilim Dalı’na Yardımcı Doçent olarak atandı.

Yurt dışında araştırmalar yapan Ali Erbaş, 1997-1998 öğretim yılı başında yurda döndü ve Kasım 1998’de Doçent, Ocak 2004’de Profesör oldu. 1993-2006 yılları arasında Dinler Tarihi Anabilim Dalı Başkanlığı ve yine aynı tarihler arasında Felsefe ve Din Bilimleri Bölüm Başkanlığı yaptı.

1997-2002 yılları arasında 5 yıl Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekan yardımcılığı, 2006-2011 yılları arasında iki dönem aynı fakültenin Dekanlığını yürüttü. 2003-2011 yılları arasında Sakarya Üniversitesi’nde Senato Üyesi, 2006-2011 yılları arasında ise aynı üniversitede Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yaptı.

2011 yılında Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğüne atandı. 6 yıl bu görevi yürüten Prof.Dr. Ali Erbaş 8 Haziran 2017 tarihinde Yalova Üniversitesi Rektörlüğüne atandı. Ali Erbaş, yeni diyanet işleri başkanı olarak görevlendirdi ve 18 Eylül 2017 tarihinde görevine başladı.