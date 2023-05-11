Diyanet İşleri Başkanlığı’nda her gün başka bir iddia ile gündeme gelen Başkan Ali Erbaş’ın, başkanlığın yanındaki Ahmet Hamdi Akseki Camii’nde kıldırdığı cuma namazına bazı Diyanet personelinin gitmeyi bıraktığı, Erbaş’ın gittiği zamanlarda başka cami ya da mescitlerde namaz kılmaya başladığı iddia edildi. Personelin, “Giydiği beyaz cüppe leke kabul etmez. Diyanet tarihinde, kurumumuz bu kadar sorgulanmadı. Ancak yaptıklarıyla cüppesini simsiyah hale getirdi” tepkisini gösterdiği belirtiliyor.

Akrabalarının kurumda yükselmesi, eşine özel kalem müdürü ve koruma polisi tahsis edilmesi, aile içi tartışmalarının kuruma taşınması, kendisine yakın isimlerin üst düzey görevlerde bulunması gibi iddialarla sık sık gündeme gelen Erbaş’a personelden tepki var. Cumhuriyet’te yer alan habere göre, Din İşleri Yüksek Kurulu’nun, “günah işleyen kişinin imam olmasının mekruh olduğu” yönündeki fetvaya işaret eden personeller, kurumdaki liyakatsizliklerin herkesi rahatsız ettiğini söylerken, bu nedenle Erbaş’ın gittiği zamanlar kuruma yakın cami ya da mescitlerin tercih edildiği, “Görmek istemiyorum, huzursuz hissediyorum” siteminde bulunduğu belirtiliyor.

Tepki gösterenler, “Bir Diyanet İşleri Başkanı, yaptıklarıyla örnek olmalı. Kurumda eşi, ailesi, yakınları, kurumdaki uygulamaları, kurumu siyaset ile yoğun bir angaje haline getirmesi herkesin ortak tepkisi. Ben böyle birinin arkasında namaz kılmak istemem, yüzünü de görmek istemem. Giydiği beyaz cüppe leke kabul etmez. Diyanet tarihinde, kurumumuz bu kadar sorgulanmadı. Ancak yaptıklarıyla cüppesini simsiyah hale getirdi. Erbaş bir gün bu görevi bırakacak. Bıraktığında hayırla yad edilmeyecek. Koca bir enkaz bırakacak” görüşünü kaydediyor.