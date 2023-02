Depremin 19. gününde konuşan Babacan, Erdoğan’a bölgedeki çadır eksikliğinin ne zaman tamamlanacağını sordu. Deprem sonrası cari açığın büyüyeceğini söyleyen Babacan, “Finansman ayağı iyi hesap edilmezse, 1999 depreminden sonraki gibi kriz dalgaları gelir” dedi. Babacan ayrıca “Ortak adayla ilgili işleri yakın bir zamanda tamamlamak lazım” diye konuştu.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, üçüncü kez gittiği deprem bölgesinde Hatay’ın Defne ilçesinde incelemelerde bulundu. Buradan Cüneyt Özdemir’in YouTube kanalına bağlanarak gazeteci Kenan Taş’ın sorularını yanıtlayan Babacan şöyle konuştu:

‘Kanal İstanbul, Avrupa yakasını ada haline getirecek’

“Kanal İstanbul diye tutturdular. Biz ‘Hayat İstanbul’ diyoruz. Kanal İstanbul'a harcanacak kaynaklarla inanın İstanbul depremi hazırlıklı getirilmesi mümkün. Ama bunu testi kırılmadan yapmak lazım. Giden canlar geri gelmiyor. Aynısını İstanbul’da, Marmara’da tekrar yaşamayalım. Sayın Erdoğan'a sesleniyorum. Kanal İstanbul projesini çöpe attığınızı açıklayın. Üstelik Kanal İstanbul, İstanbul’un Avrupa yakasını ada haline getirecek. Siz, depremden sonra karayolu ulaşımı tıkandığı için kaç tane şehir merkezine ulaşamadınız. Bir de sadece köprülerle bağlanan bir adayı düşünün. İnanın bunları düşündükleri yok. Kafa şöyle çalışıyor: ‘Boğaz’da gayrimenkul çok para ediyor. Ben ikinci boğazı yaparsam çok para kazanırım’. Rant, gözlerini karartmış. Bırakın Kanal İstanbul’u. Hep beraber Hayat İstanbul’u başlatalım.”

‘Çadır eksiği kaç günde tamamlanacak?’

“Sayın Erdoğan ‘1 yılda binaları tamamlayacağım’ derken çadır ihtiyacını kaç günde tamamlayacağını niye açıklamıyor? Çünkü en iyi bildiği şey müteahhitlik. Ama sadece müteahhitlikle ülkenin sorunlarını çözemiyorsunuz. Kaç tane çadır eksiği var ve kaç günde tamamlanacak? Ben bunu vatandaş olarak merak ediyorum. Niye açıklamıyor? Belki de bilmiyor. Belki de sayılar çok kötü onun için açıklamak istemiyorlar. Kendilerine güveniyorlarsa açıklasınlar.”

“Plan olsa, ‘2 haftada çadır işini çözeceğim’ der”

“1 yıl dedikleri sadece inşaatı yapma süresi. Plan olsa, ‘2 haftada çadır işini çözeceğim. 3 ayda konteynerleri bitireceğim’ der. Ama müteahhit kafa; ‘TOKİ binalarını 1 senede bitireceğim’ diyor. Onun dışında bir şey yok. Önce ‘1 sene’, sonra ‘asgari 1 sene’ dedi.”

‘Sadece günü kurtarmaya çalışıyorlar’

“Mesele sadece yeni bina dikmek değil. Çok büyük bir sosyal ve ekonomik enkaz var. Bu enkazın nasıl kaldırılacağıyla ilgili doğru düzgün bir plan, program yok. Bu işin makro ekonomik ve finans boyutları daha ortada yok. Hiçbir açıklama yapılmadı. Sadece günü kurtarmaya çalışıyorlar.”

‘Finansman iyi hesap edilmezse kriz dalgaları gelir’

“13 politika başkanlığımızla bir çalışma izledik. İşin içinde makroekonomik dengelerin tekrar kurulması ve bu işin finansman boyutu da var. Özellikle ciddi şekilde cari açığı büyütecek bir sürece giriyoruz. Cari açığın finansmanı çok kritik olacak. Finansman ayağı iyi hesap edilmezse, 1999 depreminden sonraki arka arkaya büyük ekonomik krizler gibi bu depremin arkasından kriz dalgaları gelir. Ekonomik kriz dalgalarını baştan önlemek, işin hem makroekonomi hem de finans ayağını iyi çalışmakla mümkün olur. Kısa bir zaman içinde çalışmamızı açıklayacağız. Altı partinin ortak çalışmasına da girdi olarak koyacağız.”

“Ben ‘Rant paylaşımı şehirlerin yapısını bozuyor’ dediğimde ‘Dediklerini yaparsam ilçe başkanı bulamam’ diyordu”

“Yıl 2013, 2014, 2015. Ben o günlerde feryat ediyorum: ‘Dikey yapılaşma çok yanlış. Çünkü rant demek. Bu rant paylaşımı şehirlerin yapısını bozuyor. Bu, yolsuzluğun en önemli alanı’ diyorum. Düzeltmek için o yıllarda kaç tane yasa hazırladık. Büyük bir mücadele verdik. O günlerde bana ne diyordu? Basına yansıdı: ‘Bu dediklerini yaparsam il başkanı, ilçe başkanı bulamam’ diyordu.”

‘Yıkılan yapıların müteahhitlerine bakınca acayip ilişkiler çıkıyor’

“Şimdi büyük yıkımın olduğu yerlerde yıkılan binaların müteahhidi kimdir diye baktığımızda arkadan acayip ilişkiler çıkıyor. Böyle bir şey olur mu? Yapanla denetleyenin ayrı olması lazım. Birisi yapacak, birisi bağımsız şekilde denetleyecek. Bu imar rantlarının mutlaka kontrol altına alınması gerekiyor.”

‘Kritik yapıların 2017’ye kadar depreme dayanıklılık açısından sınıf atlaması gerekiyordu’

“2012-2023 yılları arasında hazırlanan bir deprem afet yönetimi stratejisi ve eylem planı var. Benim de hükûmette olduğum yıllarda hazırlanan bir eylem planı. Dönüp baktığımızda 2017’ye kadar tamamlanması gereken pek çok şeyin tamamlanmadığını görüyoruz. Mesela kritik bütün yapıların 2017 yılına kadar depreme dayanıklılık açısından sınıf atlaması ve hemen gereğinin yapılması gerekiyordu. Fakat bu hazırlanan planlara uyulmadığını görüyoruz.”

‘Ortak adayla ilgili işleri artık yakın bir zamanda tamamlamak lazım’

“(Cumhurbaşkanlığı seçimleri) Tabii ki bir ortak kadar belirleyeceğiz. Ama bununla ilgili o kadar zihin egzersizleri yapıldı ki ortak adayla ilgili işleri artık yakın bir zamanda tamamlamak lazım. Çok fazla uzatmamak lazım diye düşünüyorum. Çünkü memleketin öncelikleri şu an çok farklı. Bir an önce Türkiye’de işi bilen, tedbir odaklı, plan program bazlı çalışan, ehliyet ve liyakat bazlı kadroları kuracak, istişareye dayalı bir yönetim anlayışı ile çalışacak, adaleti tesis edecek bir yönetim gerekiyor. Şu an acili bu.”

YENİGÜN HABER MERKEZİ