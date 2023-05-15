"Dün ülke tarihimizin en güçlü demokrasi örneklerinden birisini yaşadık. 14 Mayıs 2023 seçimleri siyasi tarihimize damgasını vuran kıymetli bir demokrasi yarışına sahne oldu. Seçimler demokratik bir olgunluk içinde gerçekleşti. Milletvekili ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde sandık başına giden, oylamaya katılan her bir vatandaşımıza çok teşekkür ediyorum. Seçimlerin adil bir şekilde gerçekleşmesi ve millet iradesinin kesin olarak tescil etmesi için sandık görevlisi olan, sandık müşahidi olan her bir vatandaşımıza ve partili dostlarımıza da çok teşekkür ediyorum. Elbette temennim dün akşam Cumhurbaşkanımızı da seçmeyi sağlamaktı. Ancak milyonlarca vatandaşımızın oylarıyla seçim 2.tura kaldı ve 28 Mayıs'ta süreç nihayete erecek. Evet arkadaşlar, 28 Mayıs'ta yeniden sandık başında olacağız. Demokrasi emek ister, demokrasi sabır ister, demokrasi özen ister. 13 gün sonta yine aynı heyecan ve aynı umutla sandık başına gideceğiz. 23 Mayıs seçimlerinin şimdiden milletimize hayırlı olmasını diliyorum." diyen Babacan, "Fatih Terim'in meşhur bir lafı vardır; takımı 8 puan gerideyken, '8 de kapanır, 18 de kapanır' demişti ve takımı o sezon şampiyon yapmıştı. Ben de diyorum ki 2.5 da kapanır, 12.5 da. 2 hafta gecikse de bahar gelecek." ifadelerini kullandı.

YENİGÜN HABER MERKEZİ