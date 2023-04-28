“Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Kılıçdaroğlu, bayramda verilen iki ikramiyeyle ilgili açıklamalarda bulundu. Bundan sonra iki bayram da emekli maaşlarımızı 1500 TL’den alıp 8500 TL’ye çıkaracağız. Onunla da yetinmeyeceğiz. Geçtiğimiz Ramazan Bayramının farkını da ödeyeceğiz. Oradan da borcumuz var.”

‘Kaynak Türkiye’dir’

“2002’de bana çok soruyorlardı, ben daha 35 yaşındaydım. Herkes, ‘Parayı nereden bulacaksın? Kaynak nerede?’ diyordu. Merak etmeyin, kaynak Türkiye’dir. O kadar büyük israf ve savurganlık var ki… Bu devlet faize o kadar büyük para ödüyor ki… İnşallah israfı önleyerek, gerçek anlamda devletin ödediği faizi düşürerek biz bunu sağlayacağız.”

‘Faize ve kur farkına ödedikleriyle 1 milyon konut yapılabiliyordu’

“Kur Korumalı Mevduat (KKM) diye bir şey icat ettiler. Bu, ‘Bankada parası olana ‘Aldığın faiz yetmez. Eğer kur, faizden daha fazla artarsa ben sana bir de o kur farkını ödeyeceğim’ demek. Bunu, milyonların cebinden enflasyonla, vergiyle topluyorlar. Bir zamanların faiz düşmanı Erdoğan, cumhuriyet tarihinin gelmiş geçmiş en yüksek faiz ödeye hükûmetinin başında. Geçen sene faize ve kur farkına ödedikleriyle 1 milyon konut yapılabiliyordu.”

‘Çok daha iyi projeleri daha ucuza mâl edeceğiz’

“Mesele yatırımsa en iyisini yapacağız. Doğru olan ne varsa devam edeceğiz. Eksikleri tamamlayacağız, yanlışları düzelteceğiz. Çok daha iyisini çok daha ucuza mal edeceğiz. Evet, projeler yapılıyor ama çok büyük savurganlık var. Çok pahalıya mâl oluyor her şey. 86 milyonun ödediği vergiler çarçur ediliyor.”

‘Yer altı ve yer üstü kaynaklarını peşkeş eden düzene son vereceğiz’

“Bu ülkenin yer üstü kaynaklarını da yer altı kaynaklarını da üç beş çıkar grubuna peşkeş eden bu düzene son vereceğiz. Ülkemizin doğasını, rant uğruna tarumar eden, çevreyi katleden bu zihniyete son vereceğiz.”

‘Ülkeyi istişareyle yöneteceğiz, başarının anahtarı orada’

“14 Mayıs günü kabinde perdeyi çekeceğiz. Vicdanımızla baş başayız. Birinci pusulada ortak cumhurbaşkanı adayımız Sayın Kılıçdaroğlu’nun isminin altına ‘evet’ mührünü basalım. Biliyoruz ki Sayın Kılıçdaroğlu ortak yönetim modeliyle, altı genel başkan olarak yazılı olarak da bildirdiğimiz gibi, istişareyi kurumsal mekanizma haline getirerek ülkenin cumhurbaşkanı olacak. Biz bunu yazılı belgeye döktük. 84 maddelik anayasa, 2300 maddelik ortak politika metnimizi, 12 maddelik ortak yönetim modelimizi hazırladık. Bunların hepsinin özü istişare. Evet, Sayın Kılıçdaroğlu’na ‘evet’ diyeceğiz ama altı genel başkan hep beraber istişareyle yöneteceğiz. Başarının anahtarı orada.”

‘Vatandaşlar tutarlı, iktidar değişti’

“Daha önce AK Parti’ye gönül vermiş, Sayın Erdoğan’a destek vermiş milyonlarca vatandaşımız ‘Elim Erdoğan’a, AK Parti’ye gitmiyor’ diyor. Bunu biliyor, yaşıyoruz. Bugün demokrasi ve adalet için bir araya gelme zamanı. O vatandaşlarımız, ‘Ben bir zamanlar Sayın Erdoğan’a yoksullukla, yolsuzlukla, yasaklarla mücadele etsin diye destek vermiştim ama bugünkü yoksulluğa, yolsuzluğa, yasaklara evet demeye elim gitmiyor’ diyor. Vatandaşlarımız tutarlı. 2002’de nerede duruyorlarsa aynı noktada duruyor. Değişen, iktidarın kendisi oldu. 28 Şubat zihniyetine karşı mücadele etmek için iş başına gelenler şimdi 28 Şubat zihniyetiyle kol kola geziyor. Zamanında AK Parti’ye destek veren vatandaşlarımız ‘Haydi, hep beraber değiştirelim bu düzeni’ diyecekler. Bir kez daha herkes için adalet, herkes için özgürlük, herkes için zenginlik için beraber yürüyelim diyecekler. Bu seçimde bunun sonuçlarını göreceğiz.”

‘Zonguldak adaylarımız birbirinden kıymetli’

“Zonguldak’a gözü gibi bakacak, Zonguldaklı hemşerilerini dinleyecek, sorunlarını çözmek için her türlü çabayı gösterecek adaylarımız birbirinden kıymetli. Birisi iyi mühendis, birisi iyi doktor, birisi iyi hukukçu. DEVA Partisi Zonguldak teşkilatımıza, tüm adaylarımızı en az DEVA Partisi’nin adayı olan Doğa Bey gibi sahip çıkmalarını ve desteklemelerini baştan söyledim.”

YENİGÜN HABER MERKEZİ