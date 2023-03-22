‘Kamu ihale mevzuatını AB standartlarına getireceğiz’

“Avrupa Birliği’nde 27 ülkenin tamamı kamu parası harcıyor ama tamamı tek bir kanuna, tek bir mevzuata göre harcıyor. ‘Getirelim bunu aynen uygulayalım’ dedik. O zaman Sayın Erdoğan ile çok ciddi çatıştık. Ama bugün kamu ihale mevzuatını AB standartlarına getireceğimizi altı partinin imzasıyla ortak politika metninde kabul ettik. Biz iş başına geldiğimizde, Millet İttifakı’nın iktidarında Türkiye, kamu ihale mevzuatını Avrupa Birliği standartlarına getirecek.”

‘Türkiye Cephesi oluşturduk’

“Altı parti bir araya geldik diye tek bir parti olmadık. Ayrı partileriz ama Türkiye'nin yarınlarında buluştuk. Anayasa metni, ortak politikalar, geçiş sürecinin yol haritası üzerinde mutabakata vardık. Ortak cumhurbaşkanı adayında mutabakata vardık. Türkiye'nin yarınlarında buluşan ama farklı farklı kesimleri temsil eden çok geniş bir Türkiye cephesi oluşturmuş durumdayız.”

Yaptığınız iş iktidara yarıyorsa bu nasıl muhalefet?’

“Muhalefetin ortak adayının güçlendirilmesi lazım ki seçim kazanılsın. Yaptığınız iş sonucu itibariyle iktidara yarıyorsa, bu nasıl muhalefet? Akıl ve mantık çerçevesinde bakmak lazım. Sayın Kılıçdaroğlu Türkiye’nin 13. cumhurbaşkanı olacak. Böyle görünüyor. Kazanma şansı en yüksek olan adayın arkasında hep beraber durmanın önemli olduğunu düşünüyorum. Siyaset spor olsun diye değil, sonuç almak için yapılan bir iştir. İktidar değişsin istiyorsak hep beraber Sayın Kılıçdaroğlu’nun arkasında durmak sonuç alacak bir iştir.”

‘Ülke yönetme iddiası ciddi bir iştir’

“Altı partinin anayasa değişiklik önerisine bakın, Sayın Muharrem İnce’nin bahsettiği konuların hiçbirisi burada yok. 2 bin 300 maddelik ortak politika metninde de böyle bir şey yok. Bunları gerçekten bir okusalar iyi olur. Herkesin okuması ona göre değerlendirmesi lazım. Ülke yönetme iddiası ciddi bir iştir. Ciddiyet ister. Bu ciddiyetle DEVA Partisi’ni kurduk. Bu ciddiyetle Millet İttifakı’na katkımızı veriyoruz.”

‘Paramızla reklam veremiyoruz’

“Hükümet yanlısı kanallarda kim çıkıyor, kim kiminle beraber oradan az çok anlaşılıyor. Bizim bazı kanallarda böyle program yapmamız mümkün değil. Onu bırakın paramızla partimizin reklam filmlerini yayınlamıyorlar. Aynı kanallar bizi haberlerinde de göstermiyorlar. Bu şekilde bir program yapmamıza tamamen kapalılar.”

‘250 bin konut yerine 500 bin konut yaparız’

“Çevre Bakanlığı inşaat maliyet listesi yayınlıyor. 105 metrekare dairenin maliyeti 700 bin lira civarında. Deprem sonrası arsaya beş kuruş para ödememelerine rağmen, bir dairenin maliyeti 1 milyon 700 bine çıkıyor. Bu maliyetler gerçeği yansıtmıyor. Biz bunları tam yarı fiyatına mal ederiz. Dolayısıyla bir yılda 250 bin konut yerine aynı paraya 500 bin konut yaparız.”

‘Zemin artı dört kat yapının kaba inşaatını bitirmek en fazla 2 aydır’

“Gerçek maliyetlerden yarışmayla yaptığınızda, ortalama 1 milyon 700 bin lira vereceklerine diyelim ki 850 bin liradan 500 bin konut yapabilirsiniz. Toplamda ödediğiniz para aynı olur. Yazın inşaat çok hızlı yürür. Zemin artı dört kat yapının kaba inşaatını bitirmek en fazla iki aydır. İnce inşaatlar dört ayda rahat rahat biter. Bunlar zor işler değil. Çok hızlı biter.”

DEVA’nın YSK’ya alternatif seçim güvenliği sistemi: Saydık.biz

“Saydık.biz diye bir uygulama başlattık. Bunun özü sandıkları sahiplenmek. Vatandaşlarımız saydık.biz internet sitesine girip kaydolduktan ve Türkiye’nin hangi şehrinde, hangi ilçede oturduklarını seçtikten sonra o ilçede oy kullanılan binalardan sandıkları sahiplenecekler. Örneğin; ‘Ankara’nın Yenimahalle ilçesinde şu ilkokuldaki sandıkları ben sahiplenmek istiyorum’ diyerek başvuracaklar. Vatandaşlarımızı o sandıklardan sorumlu olacak şekilde irtibatlandıracağız. YSK’nın sistemine karşı bizim sistemimiz çalışacak. Bizim sistemimizdeki sayı ile YSK’nın verisi tutuyor mu, tutmuyor mu karşılaştıracağız. Altı partiden eğer sandık görevlisi eksiği olan olursa tamamlamak için iş birliği içerinde olacağız. Doğru hesaptan kaçmaz diye bir atasözü var. Bu sisteme kaydolmak partimize üye olmak demek değil.”