DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Malatya’nın Akçadağ ve Doğanşehir ilçelerinde depremzedelerle bir araya geldi. Doğanşehir’de çadır ziyaretinde bulunan Babacan, eşi Zeynep Babacan ile buradaki çocuklara oyuncak hediye etti.

‘Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na güven o kadar sarsılmış ki’

Örnek Köyü’ne geçen Babacan burada da depremzede vatandaşları dinledi.

Bir vatandaş Babacan’la bina hasar raporlarla ilgili “Güven duymamız için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın yanında TMMOB’un da imzasının olması gerekiyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na güvenmek istiyoruz ama o güven o kadar sarsılmış” görüşünü paylaştı.

Babacan, AFAD’a TMMOB’dan sertifikalı mühendisleri önermiş

Babacan bunun üzerine depremin hemen ardından Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’la yaptığı görüşmeyi işaret ederek “AFAD’a ilk gün söyledik. ‘İlla bizim mühendislerimiz yapsın’ diyorsunuz. Yetişmiyor, mümkün değil. Mimarlar Mühendisler Odası’ndan sertifikası olanlar da bu işi yapsın. Ancak öyle altından kalkılır diye söyledik” ifadelerini kullandı.

“‘Herkes insan, herkes can’ ruhuyla zorlukları aşacağız”

Babacan evi yıkılan Malatya Cem Evi Başkanı Eşref Doğan ile bir süre sohbet ettikten sonra Örnek Köyü’nde cem evinin önünde açıklamalarda bulundu. Babacan şöyle konuştu:

“Milletçe kenetlendiğimiz, hep beraber omuz omuza çalıştığımız zaman bu güzel ve büyük ülke bu zorluğun da üstesinden gelecektir. Nice zorluk yaşadık bu topraklarda. Bu ülkenin vatandaşı olan herkes, ‘hepimiz biriz, beraberiz’ ruhuyla hareket ettikten sonra, ‘herkes insan, herkes can’ ruhuyla hareket ettikten sonra bu zorlukları da aşacağız, aşarız. Bu ülkenin bu gücü var.”

‘Kamunun kulaklarını vatandaşa açması çok önemli’

“Önemli olan; herkesin birbiriyle konuşması. Özellikle kamu kuruluşlarının milleti dinlemesi, insanları dinlemesi. Kamunun içine kapanmaması, kucağını ve kulaklarını vatandaşa açması şu anda çok önemli.”

‘Depremin yaralarını ağırlıklı olarak milletin kendisi saracak’

“Depremin yaralarını ağırlıklı olarak milletin kendisi saracak. Öyle görünüyor. İlk birkaç gün vatandaşlarımız kendi tırnaklarıyla, elleriyle yakınlarını, komşularını enkazdan çıkarmanın büyük gayreti içinde olmuşlar. Özellikle birkaç gün ilçelerde, köylerde kurtarma çabalarının ağırlıklı kısmı vatandaşlarımızın kendi imkânları çerçevesinde gerçekleşmiş. Bunu yerinde görüp dinledik herkesten.”

Babacan, buradan Malatya il merkezine hareket etti.

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi