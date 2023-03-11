Deprem bölgesi Adıyaman’a giden DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, burada şehrin yerel kanalı Mercan TV’nin konuğu oldu. Babacan, çadırda yapılan yayında şu ifadeleri kullandı:

‘İş yeri yıkıldıysa borçları silmek lazım’

“İş yerini kaybettiyse esnafımız daha ne borcu? İş yeri yıkılmış. İş yeri yıkıldıysa elektik borcuymuş, vergi borcuymuş, silmek lazım. İş yeri ayakta olsa, zamana yayılır. İş yeri yıkıldıysa hepsini silmek, borç yükünü almak lazım.”

‘Borçlar gerekirse ertelenir, gerekirse silinir’

“(Esnaf borçlarının 6 ay ertelenmesi) 6 ay olur, 1 sene olur, 2 sene olur, bunlar hiç önemli değil. Bunlar devlet için para falan değil. Zaten dükkânı yok. Gerekirse ertelenir, gerekirse silinir. Bunlar çok kolay, bizim de defalarca yaptığımız işler yani. Çiftçimiz, esnafımız, KOBİ’lerimiz çok rahat olsunlar. Onların ne ihtiyacı varsa görülür. Nerede ne sıkıntıları varsa o sıkıntıları gideriz.”

‘Esnafın ihtiyacını sağlayın, başlar çalışmaya’

“Esnafımız kendi işini biliyor değil mi? Mesela bir market, bir kasap ya da kuruyemiş dükkânı, manifaturacı işini biliyor ama dükkân yok. Yapacağınız nedir? Onun ihtiyacı olan acil ne var ne yoksa finansmanıydı, konteyner iş yeriydi, onları sağlamak. Hemen o 2-3 günde işini kurar, başlar çalışmaya.”

‘İlk birkaç gün insanlar donarak, nefessizlikten, iç kanamadan öldü’

“Sayın Erdoğan ‘İlk birkaç gün, evet, gecikme oldu’ diyor. Bir dakika, o kadar basit bir şey değil. Biz ilk birkaç günde canları kaybettik. İlk birkaç gün insanlar soğuktan donarak öldü pek çok yerde. İlk birkaç gün insanlar nefessizlikten öldü. İlk birkaç gün ulaşılamadığı için insanlar iç kanamadan hayatını kaybetti. İlk gün niye yürümedi sistem? Soruyoruz sormaya da devam edeceğiz.”

‘Hataları öğreneceğiz ki tekrar etmesin diye sistem kuracağız’

“Milli Savunma Bakanı’na sorduk. Silahlı Kuvvetler personeli niye hemen ilk gün harekete geçmedi? Talimat almanız gerekiyor muydu? Niye kendiniz talimat vermediniz? Soruyoruz çünkü ‘Şehit oldular’ deyip bu işin peşini bırakırsak sonraki depremlerde hayatını kaybedecek vatandaşlarımızın vebalini taşıyamayız, tedbir açısından. Hataları göreceğiz, öğreneceğiz ki aynı hatalar tekrar etmesin diye sistemi ona göre kuracağız.”

‘Biz varken millî gelir üçe katladı da ayrıldıktan sonra niye yarı yarıya azaldı?’

“Şu anda ülkeyi yönetenler bu işi bilmiyor. Bunların ekonomi bilgisi falan yok. Bilseler yaparlar. Niye yapamıyorlar? Biz varken ekonomi iyiydi, millî gelir üçe katladı da bizler ayrıldıktan sonra niye yarı yarıya azaldı? ‘Alanım ekonomi, ben ekonomistim’ diyen Sayın Erdoğan niye yapamıyor? Niye ülkeyi kur krizine soktu? Niye enflasyon iki haneli, üç haneli?”

‘Üniversite kontenjanlarını ihtiyaçlara uygun hale getireceğiz’

“Bir yandan sanayiciler ‘Eleman arıyorum ama aradığım nitelikte eleman bulamıyorum’ diyor. Diğer yandan gençlerimiz ‘4 yıl üniversite okudum, iş bulamıyorum’ diyor. Çünkü üniversite sistemi, ekonominin ihtiyaçlarını dikkate almıyor. Biz üniversite kontenjanlarını ekonominin ihtiyaçlarına uygun hale getireceğiz ki öğrenciler iş bulsun.”

‘İş arayan gençleri eğitim programına tabi tutacağız’

“Daha önce mezun olup da iş arayan genç arkadaşlarımızı da 1 aylık, 3 aylık, 6 aylık, 1 senelik eğitim programına tabi tutacağız. Bunlar bedava olacak. Yol ve yemek parasını karşılayacak harçlık da vereceğiz. Hiçbir külfeti yok. Yeter ki ihtiyaç olan alanda biraz daha yetiş. İşe girdiğinde de işverene ‘Sen bu genç için sigorta primi ödemeyeceksin, vergi ödemeyeceksin’ diyeceğiz. Ona da kolaylık sağlayacağız. Net ücret neyse onu ödeyecek. Yeter ki gençler çalışmaya başlasın. Yeter ki ekonominin çarkları dönsün.”

‘Sulama yatırımıyla 1 yerine 3 almaya başlıyorsunuz’

“Tarımda sulamayla ilgili söz verdik. 5 yılda ülkedeki bütün sulama yatırımlarını tamamlayacağız. Baraj, gölet, isale hattı, kapalı sistem, basınçlı sistem, yağmurlama, damlama … Tamamını iktidarımızın ilk 5 yılında tamamlayacağız. Verimi çok artırıyor. Aynı araziden 1 yerine 3 almaya başlıyorsunuz.”

‘Gübre ve yemin yarısını karşılayacağız’

“Gübre maliyetinin yarısını devlet olarak karşılayacağız. Yemin yarısını devlet olarak karşılayacağız. Çiftçiye mazotun fiyatını düşüreceğiz. Çiftçi elektriğin fiyatını düşüreceğiz. Çiftimizin borçlarını 2 yıl ödemesiz, faizini sileceğiz, 2 yıl ödemesiz uzun vadeye yayacağız. Çiftçimiz eski borçlarını düşünmeyecek. İşini çevirmesi için üstelik yeni kredi vereceğiz.”

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi