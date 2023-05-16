Ali Can SEVEN / Ontario / London’dan Bi l diriyor

Y apay tatlandırıcıların, yetişkinler l e çocuklar ın vücut yağlarını azaltmad ığı ve bu nedenle herhangi bir fayda sağlamadığı ifade ediliyor.

Yapay tatlandırıcılar, kardiyovasküler hastalık riskini yüzde 32, felç riskini yüzde 19 ve öncül hipertansiyonu yüzde 13 artırıyor.

Yapay tatlandırıcıların yüksek dozda tüketiminin, herhangi bir nedenle ölüm riskini yüzde 10, kardiyovasküler hastalıklardan ölüm riskini de yüzde 19 artırdığını, ancak kanserden ölümle ise ilişkisinin olmadığını ortaya koyuyor.

Randomize kontrollü çalışmaların meta-analizlerinden elde edilen bulgulara göre, yapay tatlandırıcıların günlük enerji alımını 136 kalori, günlük şeker alımını 38.4 gram azaltıyor.