***ALFAS*** ALFA SOLAR ENERJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi İç Kaynaklardan Sermaye Artırımı - Yönetim Kurulu Kararı

Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır

Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır

Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 06.06.2023

Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 4.000.000.000

Mevcut Sermaye (TL) 46.000.000

Ulaşılacak Sermaye (TL) 368.000.000

Bedelsiz Sermaye Artırımı

Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi

A Grubu, İşlem Görmüyor, TREALFS00015 8.000.000 56.000.000,000 700,00000 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TREALFS00015 Nâma

B Grubu, ALFAS, TREALFS00023 38.000.000 266.000.000,000 700,00000 B Grubu B Grubu, ALFAS, TREALFS00023 Hamiline

Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)

TOPLAM 46.000.000 322.000.000,000 700,00000

İç Kaynakların Detayı :

Emisyon Primi (TL) 322.000.000



Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar

Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi Pay

Ek Açıklamalar

Yönetim Kurulumuzun bugünkü tarihli toplantısında

Şirketimizin 4.000.000.000-TL kayıtlı sermaye tavanı içinde, 46.000.000-TL olan çıkarılmış sermayesinin, tamamı Hisse Senedi İhraç Primleri hesabından karşılanmak suretiyle toplam 322.000.000-TL artırılarak, 368.000.000-TL'ye yükseltilmesine, Şirket sermayesinin %700 oranında bedelsiz olarak artırılması kapsamında ihraç edilecek, 56.000.000-TL nominal değerli 56.000.000 adet (A) grubu ve 266.000.000-TL nominal değerli 266.000.000 adet (B) grubu payların, pay sahiplerine Şirket sermayesindeki mevcut payları oranında bedelsiz olarak ve Sermaye Piyasası Mevzuatı'nın kaydi sisteme ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde usulüne uygun şekilde dağıtılmasına, İç kaynaklardan yapılacak olan sermaye artırımı ile ilgili olarak Şirket Ana Sözleşmesinin SERMAYE başlıklı 6. Maddesinin Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümlerine uygun olarak aşağıdaki şekilde tadil edilmesine, Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul A.Ş. ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. başta olmak üzere ilgili tüm kuruluşlar nezdinde gerekli başvuru ve işlemlerin gerçekleştirilmesi hususlarında idarenin yetkili kılınmasına, karar verilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.