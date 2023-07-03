Aleyna Tilki'nin kız kardeşi Ayça Tilki'de ablasının yolundan gitmeye karar verdi. İlk şarkısı " Gönlüme göre ver'i" yayınlayan Ayça Tilki sosyal medyadan gelen eleştirilere oldukça bozuldu.

Ayça Tilki Ablasıyla Daha Önce Şarkı Sözü Yazmıştı

Ayça Tilki, daha önce ablası Aleyna Tilki ile birlikte şarkı sözleri yazmış ve şarkıcılık kariyerine adım attı. Son single'ı "Gönlüme Göre Ver" için çektiği klibi ise tartışmalara neden oldu. Klip, özellikle bir sahnede Ayça Tilki'nin platonik aşık olduğu bir genci defalarca bıçaklamasıyla dikkat çekti ve bu sahne, özellikle anne babalar tarafından sert eleştirilere maruz kaldı.

"Doğru düzgün çocuklarınızla ilgilenmelisiniz"

Ayça Tilki paylaşımında "Klibimin içeriğinden dolayı epey eleştiri almışım 'bunları çocuklar izliyor' tarzında fakat sorun benim klibim değil sayın ebeveynler. Çocuğunuzla ilgilenmeye uğraşmayıp ellerine tutuşturduğunuz cihazları da kontrollü kullandırtmalısınız ya da doğru düzgün çocuklarınızla ilgilenmelisiniz. Benim klibime benzer milyonlarca korku, gerilim ve aksiyon filmi var" ifadelerini kullandı.