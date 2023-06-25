Şarkıcı Aleyna Tilki'nin ailesiyle Üsküdar'da yaşadıkları sitenin jiletli tellerinden atlayarak içeri giren saplantılı hayranı Muhammed Erkam A. ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Yapılan incelemeler sonucunda Muhammed Erkam A.'nın akıl hastalığı bulunmadığı ortaya çıktı.

"Baltayla evine gireceğim"

Saplantılı hayran Muhammed Erkam A., Aleyna Tilki'ye yönelik korku dolu mesajlarında "Baltayla evine gireceğim" şeklinde tehditlerde bulunmuştu. Bu olayın ardından Muhammed Erkam A.'nın babası, mahkemeye bir dilekçe vererek oğlunun psikolojik sorunları olduğunu belirtmişti.

Ancak, Adli Tıp raporu sonucunda Muhammed Erkam A.'nın cezai sorumluluğunu ortadan kaldıracak bir akıl hastalığı bulunmadığı belirlendi.