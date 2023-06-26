Aleyna Tilki geçtiğimiz gün İstanbul Akvaryum’da objektiflere takıldı. Aleyna Tilki’ye akvaryum turunda Akvaryum Genel Müdürü Dilek Çapanoğlu eşlik etti. Fit görünümüyle dikkat çeken Tilki, köpek balıklarından vatozlara, penguenlerden kapibara’lara kadar deniz canlılarını yakından incelerken, Çapanoğlu’ndan bilgi aldı. Deniz canlılarına oldu olası merak duyduğunu ifade eden Aleyna Tilki, “Çok keyifli bir gezi oldu benim için. Bambaşka bir dünya burası.” diyerek duygularını dile getirdi. Tilki, akvaryum turu ardından Aqua Florya’ya geçerek mağazalara göz gezdirdi.