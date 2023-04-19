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Twitter'dan açıklama yapan Tilki, "23 Nisan'da İstanbul Maltepe etkinlik alanı nda öğle 15.00'de sahnedeyim. Maltepe'de buluşalım. Ses tellerim iyileştikten sonraki ilk konserim" diye yazdı.

Yaklaşık beş aydır ses tellerindeki yırtık nedeniyle sahne almayan Aleyna Tilki, müjdeyi Instagram'dan verdi. Uzun süredir sevenlerinden ayrı kalan şarkıcı, konser tarihini açıkladı.

Erdal Özyağcılar Ailesiyle Birlikte İlk Kez Reklam Filminde

Erdal Özyağcılar Ailesiyle Birlikte İlk Kez Reklam Filminde

Ünlü şarkıcı Aleyna Tilki, yaklaşık beş aydır ses tellerindeki yırtık nedeniyle sahne alamıyordu. Şarkıcı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda hayranlarının karşısına çıkacak