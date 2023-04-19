Ünlü şarkıcı Aleyna Tilki, yaklaşık beş aydır ses tellerindeki yırtık nedeniyle sahne alamıyordu. Şarkıcı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda hayranlarının karşısına çıkacak
Yaklaşık beş aydır ses tellerindeki yırtık nedeniyle sahne almayan Aleyna Tilki, müjdeyi Instagram'dan verdi. Uzun süredir sevenlerinden ayrı kalan şarkıcı, konser tarihini açıkladı.
Twitter'dan açıklama yapan Tilki, "23 Nisan'da İstanbul Maltepe etkinlik alanında öğle 15.00'de sahnedeyim. Maltepe'de buluşalım. Ses tellerim iyileştikten sonraki ilk konserim" diye yazdı.