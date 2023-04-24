Ses tellerinden yaşadığı sağlık sorunu nedeniyle konserlerine ara veren Aleyna Tilki dört ay sonra ilk defa dün İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından düzenlenen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında Maltepe Etkinlik Alanında sahneye çıktı.
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Dündün bugüne kadar hit olmuş şarkılarını 2 saat boyunca arka arakaya söyleyen Aleyna Tilki dansları ve enerjisiyle herkesi kendine hayran bıraktı.
Kaynak: Yenigün Haber Merkezi