Cities: Skylines II, Şehir Planlama Simülasyon Oyunlarına Yeni Bir Soluk Getiriyor

Rasim Ozan Kütühyalı Olay Olan Fotoğrafları Hakkında Konuştu!

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Dündün bugüne kadar hit olmuş şarkılarını 2 saat boyunca arka arakaya söyleyen Aleyna Tilki dansları ve enerjisiyle herkesi kendine hayran bıraktı.

Gelinim Mutfakta günün birincisi kim, altını kim kazandı? 24 Nisan Pazartesi 2023 Gelinim Mutfakta puan durumu

Gelinim Mutfakta günün birincisi kim, altını kim kazandı? 24 Nisan Pazartesi 2023 Gelinim Mutfakta puan durumu

Ses tellerinden yaşadığı sağlık sorunu nedeniyle konserlerine ara veren Aleyna Tilki dört ay sonra ilk defa dün İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından düzenlenen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında Maltepe Etkinlik Alanında sahne ye çıktı.