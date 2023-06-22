Genç şarkıcı Aleyna Tilki, müzik kariyeri ve aktif sosyal medya paylaşımlarıyla sürekli gündemde olan isimler arasında yer alıyor. Yaz sezonunu açan Tilki, bu sefer yurt dışı seyahatleri yerine Türkiye'de tatil yapmayı tercih etti ve Olimpos'a gitti. Ormanda çekilen bikinili pozlarıyla dikkat çeken Tilki, bu anları takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmedi.

'SANA NE OLDU ALEYNA KURUMUŞSUN '

Aleyna Tilki, küçük gelen pembe bikinisiyle plaj yerine ormanda poz vermeyi tercih etti. Ağacın üzerine oturarak çekilen fotoğraflarını Instagram hesabında paylaşan Tilki, paylaşımına "Hayvan" notunu düştü. Takipçileri ise hem bikinisiyle hem de zayıf görüntüsüyle şaşkınlıklarını dile getirdi. Bazı kullanıcılar, "Yemek yemiyor musun? Bu kadar zayıflık normal mi' diyerek tepkilerini dile getirdiler.