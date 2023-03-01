Yaşanan deprem felaketi sonrasında sık sık bölgeye giden ve oradaki çocuklarla vakit geçiren Tilki, "artık bir ayağım Hatay'da. Sık sık gidip geliyorum oraya, orada ki çocuklarla aramda çok güzel ve özel bir bağ oldu. Bu çok zor zamanlarında onların yanında olmak ve onlarla güzel vakit geçirmek tüm çocuklar için iyi oluyor" açıklamasında bulundu. Ayrıca tüm bu yoğun tempo arasında klip çekimini de tamamladığını söyleyen Aleyna Tilki, 17 Mart'da yeni klibiyle sevenleriyle buluşmaya hazırlandığının da müjdesini verdi.

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi