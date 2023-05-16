Yaz ayları için bomba gibi hazırlandıklarını söyleyen Kalaycıoğlu, "bu yaza gerçekten bomba gibi bir giriş yapmak istiyorum. Şimdiden yaz ayları için 5 şarkı hazırladık." açıklamasında bulundu. Tüm bunların dışında sahne çalışmalarının da devam ettiğini söyleyen güzel şarkıcı "konserlerimiz de tüm hızıyla devam ediyor. Kısa bir avrupa turumuz olacak. Almanya Köln, sonrasında Rotterdam ve tekrar Berlin konserlerimiz olacak. Bu konserler içinde gerçekten ekip olarak başta ben olmak üzere çok heyecanlıyız." açıklamasında bulundu.