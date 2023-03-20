’AMACIMIZ ÇOCUKLARA BİR NEBZE OLSUN DOKUNABİLMEK’’

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerde büyük yıkımın yaşandığı Afet bölgesinde devlet ve milletin el ele vermesiyle yaralar hızla sarılıyor. Dinleyicilerin de desteğiyle Alem FM ve Lig Radyo ekibi tarafından toplan oyuncaklar, kitaplar ve kırtasiye ürünleri Kahramanmaraş ve Gaziantep’teki birçok köy, çadırkent ve konteyner kentlere getiren Alem FM-Lig Radyo ekibi depremzede çocukların yaşadıkları olayı bir nebzede olsun unutturmaya çalıştı. Bölgede duygularını paylaşan Alem FM Genel Yayın Yönetmeni ve TürkMedya Radyolar Reklam Grup Başkanı Sibel Toprak Egemen, "Alem FM ve Lig Radyo olarak, bizimde çorbada tuzumuz olsun istedik. Bu noktada tüm destek sağlayan dinleyici ve paydaşlarımıza çok teşekkür ediyoruz. İnanılmaz hediyeler gönderdiler çocuklara. İyi ki varlar. İyi ki onların sayesinde biz de buraya geldik. Burada amacımız çocuklara bir nebze olsun dokunabilmek. Kendi ellerimizle onlara, dinleyicilerimizden gelen oyuncakları, kırtasiye malzemelerini dağıtıyoruz. Bisikletler ve mini yiyecek bir şeyler getirdik. Onları dağıtıyoruz ve mutluluklarına ortak oluyoruz. Biz de tabii bunu yaptığımız için çok mutluyuz. Eğitimler başlamış çadırkentlerde. Öğretmenleriyle konuştuk. Hepsini sahiplenmişler. Hepsine bir şeyler öğretmeye çalışıyorlar. Onlarla dertleşmeye çalışıyorlar. Güzel bir tabloydu ama çok zor bir tablo yani onlarla karşı karşıya kalmak duygulandırıyor insanı..." dedi.

ÇOCUKLARLA OYUNLAR OYNADILAR, HEDİYE DAĞITARAK MUTLULUKLARINA ORTAK OLDULAR

Deprem bölgesine yönelik yardım seferberliğini sürdüren Alem FM-Lig Radyo, toplanan oyuncakları, kitapları ve kırtasiye ürünlerini asrın felaketine tanıklık eden çocuklara ulaştırdı. Çocuklarla oyunlar oynayıp, hediye dağıtarak mutluluklarına ortak oldular. Alem FM ve Lig Radyo bölgeden iki gün boyunca ortak yayınlar gerçekleştirdi. Alem FM’den Serdar Gökalp, Fatih Yıldırım ve Mustafa Fidan, Lig Radyo’dan İlker Duralı, Kerem Vatan ve Erke Tümer çocuklara hediyeler verirken yayınlarında da deprem felaketinden etkilenenleri konuk aldı. Duygularını dile getiren Alem FM Programcısı Serdar Gökalp; ‘’Dinleyicilerimiz birçok hediyeyi bize gönderdi, biz de onların selamıyla burada mutluluklarına ortak oluyoruz'’ Dedi. Alem FM Programcısı Fatih Yıldırım; ‘’Tek derdimiz, çocuklarımız bu travmayı biran önce atlatması ve hayata çok daha çabuk adapte olabilmesi.’’ dedi. Alem FM Programcısı Umut Bezgin; ‘’Çocuklarımızla bu hediyeleri paylaşırken onların yüzlerindeki mutluluğa, sevince bizde ortak oluyoruz. Tek dileğimiz bir daha böyle bir felaketin yaşanmaması ve buralara daha güzel sebepler için gelebilmek.’’ diyerek duygularını paylaştı.

Lig Radyo Programcısı İlker Duralı ise duygularını; ‘’Buraya gelmemizdeki amaç çocuklarımızla bu hediyeleri paylaşırken edindikleri mutluluğu görebilmek. Buna değdiğine inanıyorum.’’ şeklinde aktardı.