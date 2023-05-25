ATV'nin sevilen dizisi Aldatmak'ta Serra karakterine hayat veren oyuncu İrem Tuncer kimdir? İrem Tuncer kaç yaşında ve nerelidir? Boyu kaçtır? Hangi projelerde yer almıştır? Detaylar haberimizde...

Aldatmak Dizisi Selin'in Kız Kardeşi Serra Gerçekte Kimdir?

ATV'nin sevilen dizisi Aldatmak'ta Selin'in kız kardeşi Serra karakterine hayat veren oyuncu İrem Tuncer'dir.

İrem Tuncer Kimdir?

İrem Tuncer, 13 Mayıs 1999 tarihinde İstanbul’da dünyaya gelmiştir. İlk olarak Haliç Üniversitesi Tiyatro Bölümü’nden mezun olan İrem Tuncer, daha sonra Müjdat Gezen Sanat Akademisi'nde eğitim görmüştür.

İrem Tuncer'in Boyu Ve Kilosu Nedir?

İrem Tuncer, 1.68 boyunda ve 53 kilogramdır.

İrem Tuncer'in Yer Aldığı Projeler

Mahşer-i Cümbüş ekibinde yer alarak oyunculuk yapmaya başlayan İrem Tuncer, 2016 yılında “Beş Para Etmez Varyete” isimli tiyatro oyununda rol almıştır. Bu tiyatro oyununun ardından, 2017 yılında “Artiz Mektebi” adındaki tiyatro oyunu ile kariyerine devam etmiştir.

İrem Tuncer'in ilk dizi deneyimi ise 2020 yılında yayınlanan ve Fulya karakterine hayat veren Baraj dizisidir. İrem Tuncer İyilik adlı dizide de Melis karakterini canlandırmıştır.

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