Türkiye 14 Mayıs’ta sandık başına gidiyor. Cumhurbaşkanı adayı olmak için Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından kabul edilen isimler imza toplamaya devam ediyor. Cumhurbaşkanı adayı olmak isteyen isimlerin 27 Mart Pazartesi saat 20.00’ye kadar en az 100 bin imza toplaması gerekiyor. Kampanyanın üçüncü gününde Muharrem İnce 100 bin hedefine ulaşmaya bir adım daha yaklaşırken Fatih Erbakan, genel başkanı olduğu Yeniden Refah Partisi Cumhur İttifakı’na katılınca adaylık sürecini sonlandırdı.

KESİN LİSTE 31 MART’TA YAYIMLANACAK

Fatih Erbakan'ın açıklamasının ardından Cumhurbaşkanı adayı sayısı 11'den 10'a düştü. Ancak, resmi liste henüz yayımlanmadığı için aday sayısı 11 olarak ifade ediliyor. Cumhurbaşkanı kesin aday listesi ise 31 Mart'ta Resmi Gazete'de yayımlanacak. Böylece devletin zirvesindeki makam için propaganda dönemi başlayacak.

SOSYAL MEDYADA DALGA GEÇTİLER

Cumhurbaşkanı aday adaylarının ilk 3 günde henüz istenilen rakamlara ulaşamamış olması sosyal medyada alay konusu oldu. Birçok kişi adayların kendilerini dev aynasında gördüğünü, büyük konuştuklarını fakat aslında öyle olmadığını adaylık sürecinde anlamaları gerektiğini savundu. İşte sosyal medyadaki o mesajlardan bazıları:

- Muharrem İnce’nin anlattığı şeylerin yakından uzaktan gerçeklikle hiçbir bağı olmadığı bugün bir kez daha kanıtlandı. Bir günde toplam 28 bin imza topladı, Fatih Erbakan ile neredeyse eşit. Kendisi ikinci tura kalacağını iddia ediyor, Fatih Erbakan ile beraber mi kalacaksınız?

- Sn. Muharrem Ince, Cumhurbaşkanlığı adaylığı için bugün 28.235 imza toplamış. 100 bin imzayı geçmeyi umuyor. Akabinde de, seçimi kazanmayı. Şu anda bir imza süreci daha başlatıp "aday olmamamı istiyorsanız imza verin" dese, o 100 bin imzayı yarım saatte bulacağını tahmin ederim.

- Seçime kaldı 53 gün. Bir günde 28235 imza toplanıyorsa, seçime kadar hergün bu kadar imza toplasa ve herkes oy verse %2,7 müthiş bir matematik %3 İnce hayırlı olsun.

- Cumhurbaşkanı seçimini kazanacağından emin olabilirsin ama adaylık için ilk gün 28,000, hadi benden de +1000, 29,000 imza ✍️ 100,000’i toparlamak bile 4 gün alacaksa. Ne bileyim, hesap ortada. %3 bile zor. Salla salla vur duvara.

- Ne hikmetse 7 milyon takipçisi olan Muharrem İnce 3 günde daha 100 bin imzayı toplayamadı. Bunda bir tuhaflık yok mu sizcede?

- Dün akşam % 30 oy alırım diyordunuz, Bugün akşam ha gayret, imzaya gidin mesajı atıyorsunuz.. Çok yazık, vallahi üzüldüm halinize.Bir iddiya da benimle girer misiniz? Size alacağınız oy sayısı vereceğim..Var mısınız iddiya @vekilince ? Takım elbisesine.

- İnce harikalar diyarında. Daha 100 bin imzayı toplayamayan biri yüzde 30 oyum var diyor, komedi.

YÜZDE 25 OYUM VAR DEMİŞTİ

Eski Başbakan Turgut Özal’ın, Cumhurbaşkanlığına aday olan oğlu Ahmet Özal için verilen imza sayısı şaşırttı. Yüzde 25 oyum var diyen Ahmet Özal için verilen imza sayısı alay konusu oldu. Teknoloji Kalkınma Partisi (TEK Parti) Genel Başkanı Ahmet Özal, geçtiğimiz gün katıldığı televizyon programında oyunun yüzde 25 olduğunu iddia ederek, “Çünkü ben Türkiye'nin her tarafını geziyorum. Sıkıntılar büyük. Fakat daha ilginç bir şey söyleyeyim. Her partinin bir hikayesi olması lazım. Bizim TEK Parti'nin hikayesi 40 yıllık bir hikaye. Rahmetli Özal'ın başlangıcından itibaren askeri dönemde, askerlerin desteklediği partiler vardı. Onların dışında olan bir parti vardı. 'Yüzde 1 bile oy alamaz' dediler ama yüzde 46 ile iktidar oldu. O hikayenin devamıdır bu. Yani Türkiye'nin ihtiyacı olan Özal'ın ikinci değişim programı hayata geçirilemedi. Ömrü vefa etmedi rahmetlinin. Dolayısıyla biz onu devraldık ve bundan sonra yapmaya çalışacağız." ifadelerini kullanmıştı.

Cumhurbaşkanlığına aday olabilmek için 100 bin vatandaşın imzasına ihtiyaç duyan Teknoloji Kalkınma Partisi (TEK Parti) Genel Başkanı Ahmet Özal, ilk gün ancak 60 imza toplayabildi. Fakat Özal’ın bu açıklamalarından sonra aldığı oy sayısı da sosyal medayada alay konusu oldu. İşte bazıları...

- Özal'a sülalesinden bile vermeyenler var galiba ilk gün 60 ne la, ben bile mahalleden çok toplardım.

- 100 bin imzayı geçse de adaylık için yatırılan 500 küsür bin lirayı iade alsa bari :)

- Babası bir zamanlar Türkiye'de fırtınalar esiyordu. Ahmet Özal buna değer miydi. Niye bu işe girdin. Ciddi söylüyorum e devlete imza veriyormu ben veririm babası hatırı için.

- Evlat babasının parasını yer, mülkü ile zengin olur ama babasının başarısı veya zekasının ekmeğini yiyemez. Sn. Ahmet Özal, Özal soyadıyla başkan olamaz mümkünse bundan sonra o soyadını kullanmayarak babasının huzur içinde uyumasına yardımcı olabilir.

- Kanalımı beğenip abone olursanız like koyarsanız sevinirim diyecek sandım.

- Ben çok etkilendim. Nöbetçi seçim kurulu varsa konum atın lütfen sabahı bekleyemem.

- Günde 100 imza bence iyi ya 300 kişi nasıl olduda bana imza attı demesi lazım gelirken

ÖDENEN ÜCRETLER İADE EDİLECEK Mİ?

En çok merak edilen konulardan biri ise adayların başvuru sırasında ödediği ücretin iade edilip edelmeyeceği oldu. Adaylık başvurusunda ödenen 555 bin 980 lira, 100 bin imzayı bulan adaylara geri iade edilecek. Yeterli imzaya ulaşamayanların başvuru ücreti ise Hazine'ye gelir kaydedilecek. Süreç 27 Mart saat 20.00'de sona erecek. Sonuçlar 31 Mart'ta Resmi Gazete'de yayımlanacak ve cumhurbaşkanı seçimi propaganda dönemi başlayacak. 100 bin imzayı bulan aday veya adaylar 13. cumhurbaşkanı seçimine girebilecek. (YHM)