Dijital dönüşüme en çok yatırım yapan şirketlerin başında gelen Alarko Carrier, pazarlama alanındaki yaratıcı teknolojilerin değerlendirildiği Martech Awards 2023’te, en iyiler arasında yerini aldı. Branchsight bilgi teknolojileri ile birlikte yürüttüğü yeni uygulama, Bayi Dijital Pazarlama Yönetimi Kategorisi’nde B2B alanında “en iyi teknoloji kullanımı” ödülünü kazandı.

Uygulama satışlara da olumlu katkı sağlıyor

Ödüllü Platformda Alarko Carrier yetkili satıcıları, kurumsal prosedürler kapsamında hazırlanmış dijital ürün reklamlarını, kendi bulundukları satış bölgelerinde yine kendi isimleri ve yönlendirme aksiyonları ile sosyal medyada yayınlayabiliyor. Ayrıca yetkili satıcılar uygulama ile Alarko Carrier’ın ulusal reklam aksiyonlarının onaylanmış reklam görselleri ile istedikleri dönemde dijital reklam çalışmalarını kurgulayarak yayınlayabiliyor. Uygulama, yetkili satıcıların dijital farkındalığını artırmakla beraber satışlarına da olumlu yönde katkı sağlıyor. Uygulama içerisinde yayına alınan reklamlarda tüketicilere tek tıklama ile mesaj gönderebilme, telefon edebilme ve yetkili satıcı lokasyonu için yol tarifi bilgisi alma gibi çözümler de sunuluyor.