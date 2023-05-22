Çalışma Bakanlığı ve Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) iş birliğiyle verilen Beyaz Bayrak Ödülleri’nin ilk sahiplerinden biri, Alarko Carrier oldu. Hem kamuya hem de kendi çalışanlarına karşı sorumlu davranan şirketlerin ödüllendirildiği uygulama kapsamında Alarko Carrier iş dünyasına örnek olacak şirketler arasında yerini aldı.

Kayıtlı çalışma, vergi uyumu gibi hususlarda devlete ve çalışanlarına olan sorumluluğunu zamanında, tam ve eksiksiz olarak yerine getiren, iş sağlığı ve güvenliği standartlarını sürekli geliştirmeye önem veren şirketlerin almaya hak kazandıkları Beyaz Bayrak, düzenlenen ödül töreni ile ilk sahiplerini buldu. İyi uygulamalarıyla kriterleri eksiksiz karşılayan Alarko Carrier’ın ödülü, Şirketin Genel Müdürü Cem Akan’a takdim edildi.

Beyaz Bayrak ödülü sahibi olmak için belirli koşulları sağlamak şart

Beyaz Bayrak ödülünün sahibi olabilmek için belirli koşulları yerine getirmek gerekiyor. Koşullar arasında kayıtlı istihdam, idari para cezası uygulanmaması, toplu iş sözleşmesi olması, 50 ve üzerinde çalışanı bulunması, Sosyal Güvenlik Kurumu’na prim borcu olmaması, iş sağlığı ve güvenliği koşullarını yerine getirmesi ve işletmede iş kazası yaşanmaması bulunuyor.