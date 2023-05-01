Alara Elmas, ilk teklisi “İmkansızın Şarkısı”nı müzikse verlerin beğenisine sundu. Boğaziçi Caz Korosu dahil olmak üzere birçok koroda solistlik yapan, İstanbul Devlet Konservatuvarı Sahne Sanatları Opera Bölümü mezunu olan Elmas, yeni çalışmasını profesyonel bir ekiple tamamladı. Deep Revery Müzik Prodüksiyon etiketi ile yayınlanan, söz ve müziği Ömer Öz’e , düzenlemesi ise usta sanatçı be müzisyen EserTaşkıran’a ait olan şarkıya Elmas, klip de çekti. Klibin çekimlerini başarılı yönetmen İmre Haydaroğlu üstlendi. “İmkansızın Şarkısı” yayınlandığı andan itibaren sosyal medyada büyük ilgi gördü. Şarkı,geçtiğimiz aylarda sosyal medyada ve tik tok da dinleyici beğenisiyle 11 milyon tıklanmaya ulaştı.