Spor Toto Süper Ligi'nin 32. hafta açılış maçında Alanyaspor taraftarları önünde ligde kalma mücadelesi veren Ümraniyespor ile kozlarını paylaşıyor.Alanyaspor Ümraniyespor canlı izlemek isteyen futbolseverler internet üzerinden Alanyaspor Ümraniyespor maçını nereden şifresiz izlerim diye aratmaya başladı. Peki Alanyaspor Ümraniyespor maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta. Alanyaspor Ümraniyespor şifresiz izlemenin yolları neler? Alanyaspor Ümraniyespor maçı hakkında tüm detayları Yenigün Gazetesi olarak sizler için derledik. İşte tüm detaylar...

ALANYASPOR ÜMRANİYESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Haftanın açılış maçında Alanyaspor - Ümraniyespor ile karşılaşıyor. Bu zorlu karşılaşma bugün saat 20.00'de beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak.

ALANYASPOR ÜMRANİYESPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Alanyaspor: Runnarson, Pereira, Fatih, Furkan, Yusuf, Fer, Lusamba, Efecan, Ferhat, Cavaliero, Koulouris

Ümraniyespor: Orkun, Popov, Glumac, Epureanu, Onur, Serkan, Kartal Kayra, Avounou, Geraldo, Onur, Umut

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