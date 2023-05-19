ANTALYA (AA) - Corendon Alanyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında yarın Yukatel Kayserispor'a konuk olacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre turuncu-yeşilliler, Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde Kayserispor karşılaşması öncesi son çalışmasını yaptı.
Teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde ısınma hareketlerinin ardından pas çalışması gerçekleştiren Akdeniz ekibi, taktik oyunla idmanı tamamladı.
Yukatel Kayserispor-Corendon Alanyaspor mücadelesi, saat 19.00'da RHG Enertürk Enerji Stadı'nda oynanacak.