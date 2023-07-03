Antalya'nın incisi Alanya, Akdeniz'in berrak sularını kucaklayan sahilleri, eşsiz plajları ve sıcak denizi ile sizleri bekliyor. Alanya'da deniz, kum ve güneşin tadını çıkarabileceğiniz birbirinden güzel plajları keşfetmek için hazır mısınız? İşte, Alanya'nın göz alıcı sahilleri ve plajları hakkında bilmeniz gerekenler...

Antalya'nın incisi Alanya, Akdeniz'in berrak sularını kucaklayan sahilleri, eşsiz plajları ve sıcak denizi ile sizleri bekliyor. Alanya'da deniz, kum ve güneşin tadını çıkarabileceğiniz birbirinden güzel plajları keşfetmek için hazır mısınız? İşte, Alanya'nın göz alıcı sahilleri ve plajları hakkında bilmeniz gerekenler...

Alanya, halk plajları ile ünlü bir tatil destinasyonu. Peki, bu plajların en çok hangi özellikleri turistleri ve yerli halkı kendine çekiyor? Alanya'nın halk plajlarında sizi neler bekliyor? Halk plajlarının diğer plajlardan farkı nedir?

İncekum Plajı, Alanya'nın bir diğer gözdesi. İnce kumları ve kristal berraklığındaki denizi ile bu plaj, deniz severlerin uğrak noktası. Peki, İncekum Plajı'nın diğer plajlardan farkı ne? İncekum Plajı'nda deniz keyfi yaparken hangi doğal güzelliklere şahit olabilirsiniz?

Alanya'nın en ünlü plajlarından biri olan Kleopatra Plajı ise, hem doğal güzelliği hem de tarihi hikayesi ile dikkat çekiyor. Kleopatra Plajı'nın hikayesi nedir? Bu plajın ismi nereden gelmektedir ve Kleopatra gerçekten bu plajı ziyaret etmiş olabilir mi?

Bu soruların cevaplarını ve çok daha fazlasını, Alanya'nın sahillerini ve plajlarını keşfederken bulacaksınız. Alanya'nın eşsiz denizini, güneşini ve plajlarını keşfetmek için bu yazıyı okumaya devam edin ve tatilinizi daha da renklendirin!

Alanya, Akdeniz Bölgesi'nin cennet köşelerinden biri olan ve sıcak iklimi ile dikkat çeken Antalya'nın popüler ilçelerinden biridir. Alanya'nın birbirinden güzel plajları, tarihi mekanları, nefes kesen doğası ve canlı beachleri, yerli ve yabancı birçok turisti kendine çekiyor. Peki, sıcak ve kavurucu hava koşullarında, Alanya'nın eşsiz plajlarında nasıl bir deneyim sizleri bekliyor?

Alanya, altın sarısı kumsalları, kayalıkları, berrak ve şeffaf denizi ile Akdeniz'in maviliği ve yeşil ormanları arasında muhteşem bir uyum sunuyor. Türkiye'nin turizm cennetlerinden biri olan bu ilçe, deniz, kum ve güneşin keyfini çıkarabileceğiniz bir tatil destinasyonu olma özelliği taşıyor.

Antalya il merkezinden kolay bir şekilde ulaşım sağlanabilen Alanya, yaz aylarında hareketli bir sezon başlangıcı yaşıyor. Plajların kalabalık ve yoğun olduğu bu dönemde, bazı bakir kalmış plajlarda ise sakin, sessiz ve huzurlu bir deniz keyfi sizleri bekliyor.

Ücretsiz ve ücretli olarak tercih edebileceğiniz Alanya plajları, sizlere unutulmaz bir tatil deneyimi sunuyor. Bu yazımızda, Alanya'nın en güzel plajlarını, bu plajlarda sizleri nelerin beklediğini ve bu plajlara nasıl ulaşabileceğinizi detaylarıyla anlatacağız. Alanya'nın eşsiz plajları ve bu plajların sunduğu benzersiz deneyimleri keşfetmek için yazımızı okumaya devam edin ve tatilinizi Alanya'nın renkli dünyası ile taçlandırın!

İncekum Plajı: Altın Sarısı Kumların Dansı

Konum ve Ulaşım

İncekum Plajı, Antalya-Alanya karayolunun 26. Kilometresinde, Alanya ilçe merkezine 25 km uzaklıkta bulunmaktadır. İncekum'un muhteşem kumsalı ve temiz, berrak suyu, tatilcilerin vazgeçilmez mekanlarından biridir.

Özellikler

Altın sarısı incecik kumu ile ünlü olan İncekum Plajı, denizi temiz ve sığdır. Bu sayede yüzme bilmeyenler, yeni öğrenecek olanlar ve çocuklar rahatlıkla suyun keyfini çıkarabilirler. İncekum Plajı'nın uzunluğu yaklaşık 1 km olup, ziyaretçiler bu geniş alanda keyifli bir tatil deneyimi yaşayabilirler.

Hizmetler

Plajda ihtiyaçlarınız için tuvalet, soyunma kabinleri, büfe, kafeterya gibi hizmetler bulunmaktadır. Ayrıca, girişler ücretsiz olup, isteyen ziyaretçiler plajdan şemsiye ve şezlong kiralayabilirler.

Kamp Olanakları

İncekum Plajı'nın etrafında yer alan kamp tesislerinde, ağaçlık alanlar içerisinde kamp kurabilir ve denizin, doğanın, kumsalın keyfini çıkarabilirsiniz.

Bilgiler

Giriş: Ücretsiz.

Şezlong ve şemsiye kiralama ücreti 20-30 TL arasındadır.

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Adres

İncekum Bld. Halk Plajı, Alanya/Antalya

Konumunuzdan İncekum Plajı’na ulaşmak için buraya tıklayabilirsiniz.

Kleopatra Plajı: Tarihin ve Doğanın Eşsiz Buluşması

Konum ve Ulaşım

Kleopatra Plajı, Antalya-Alanya bölgesinde bulunur. Adını M.Ö. 69- M.Ö.30 yıllarında yaşamış olan Antik Mısır’ın son Helenistik kraliçesi olan Kleopatra’dan alır.

Özellikler

Mavi bayrağa sahip olan Kleopatra Plajı, Antalya'nın en sevilen, en popüler plajlarından biridir. Muhteşem görüntüsü, turkuaz rengi ve 2 km uzunluğundaki altın sarısı ince kumlu kumsalı ile dikkat çeker. Berrak denizi ve temizliği, bu plajı özellikle tercih edilen bir destinasyon haline getirir.

Hizmetler

Kleopatra Plajı'nda ücretsiz giriş yapabilir ve dilerseniz şemsiye ve şezlong kiralayabilirsiniz. Ziyaretçilerin ihtiyaçları için tuvalet, soyunma kabini, duş alanları, kafe, büfe gibi olanaklar mevcuttur.

Aktiviteler

Kleopatra Plajı'nda yüzmenin yanı sıra, su sporları, jet ski, deniz bisikleti, tekne turları ve yamaç paraşütü gibi çeşitli aktiviteler de yapılmaktadır. Hem denizin tadını çıkarabilir hem de eğlenceli ve heyecan verici aktivitelere katılabilirsiniz.

Bilgiler

Giriş: Ücretsiz.

Şezlong ve şemsiye kiralama hizmeti mevcut.

Tuvalet, soyunma kabini, duş alanları, büfe, kafe gibi olanaklar bulunmaktadır.

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Adres

Kleopatra Plajı, Antalya

Konumunuzdan Kleopatra Plajı’na ulaşmak için buraya tıklayabilirsiniz.

Keykubat Plajı: Doğanın Yeşil ve Mavi Buluşması

Konum ve Ulaşım

Keykubat Plajı, Antalya-Alanya bölgesinde, Alanya Kalesi'nin doğu kısmında bulunmaktadır. Etrafı begonvillerle çevrili olduğu için Begonvil Plajı olarak da anılmaktadır.

Özellikler

Keykubat Plajı, ince kumlarıyla çevrili mavi bayraklı bir denize sahiptir. Ücretsiz giriş yapabileceğiniz plaj, çevresinde bulunan yeşil park alanları ile daha güzel bir izlenim yaratır. Sığ ve dalgasız, temiz ve koyu renkte bir denize sahip olan plaj, yüzme bilmeyenler ve çocuklu aileler için güvenle tercih edilebilir.

Hizmetler

Plajda, ihtiyaçlarınızı kolaylıkla karşılayabileceğiniz market, büfe, restoran, tuvalet, soyunma kabini ve duş yerleri bulunmaktadır. Ayrıca, isteyen ziyaretçiler için kiralanabilir şemsiye ve şezlong olanakları da sunulmaktadır.

Bilgiler

Giriş: Ücretsiz.

Şezlong ve şemsiye kiralama hizmeti mevcut.

Tuvalet, soyunma kabini, duş alanları, market, restoran gibi olanaklar bulunmaktadır.

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Adres

Saray, 07400 Alanya/Antalya

Konumunuzdan Keykubat Plajı’na ulaşmak için buraya tıklayabilirsiniz.

Damlataş Plajı: Altın Kumların Buluştuğu Nokta

Konum ve Ulaşım

Damlataş Plajı, Antalya şehir merkezine 130 km uzaklıkta ve Alanya'nın popüler plajlarından biridir. Hem yerli hem de yabancı birçok turistin ilgisini çeken bu plaj, ziyaretçilerine unutulmaz bir tatil deneyimi sunar.

Özellikler

Damlataş Plajı, altın rengi ince kumları, berrak ve temiz suyu ile dikkat çeker. Denizi sığ olduğu için, yüzme bilmeyenler ve çocuklu aileler tarafından sıklıkla tercih edilir.

Hizmetler

Ücretsiz giriş yapabileceğiniz Damlataş Plajı'nda, isteyen ziyaretçiler için şemsiye ve şezlong kiralama hizmetleri mevcuttur. Ayrıca plajda, soyunma kabini, tuvalet ve duş yerleri de bulunmaktadır, bu sayede ziyaretçilerin tüm ihtiyaçları karşılanabilir.

Bilgiler

Giriş: Ücretsiz.

Şezlong ve şemsiye kiralama hizmeti mevcut.

Tuvalet, soyunma kabini, duş alanları gibi olanaklar bulunmaktadır.

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Adres

Damlataş Plajı, Saray, 07400 Alanya/Antalya

Konumunuzdan Damlataş Plajı’na ulaşmak için buraya tıklayabilirsiniz.

Portakal Plajı: Alanya'nın Gözde Mekanlarından

Konum ve Ulaşım

Antalya-Alanya bölgesinde yer alan Portakal Plajı, 1 km uzunluğa ve 60-70 metre genişliğe sahip bir plajdır. Alanya'nın en yoğun plajlarından biri olan Portakal Plajı, özellikle tatilcilerin yoğun ilgisini çeker.

Özellikler

Portakal Plajı, ince kumları ve sığ denizi ile dikkat çeker. Genellikle sakin bir denizi olması, hem yüzme bilmeyenlerin hem de çocuklu ailelerin rahatça denize girebilmesini sağlar. Ayrıca, plajın akşam saatlerinde muhteşem bir manzaraya sahip olduğu bilinir.

Hizmetler

Ücretsiz bir şekilde giriş yapabileceğiniz Portakal Plajı'nda, tuvalet, soyunma kabini ve duş yerleri bulunmaktadır. Ayrıca, yiyecek ve içecek ihtiyaçlarınızı karşılayabileceğiniz işletmeler de mevcuttur. İsteyen ziyaretçiler için şemsiye ve şezlong kiralama imkanı da sunulmaktadır.

Bilgiler

Giriş: Ücretsiz.

Şezlong ve şemsiye kiralama hizmeti mevcut.

Tuvalet, soyunma kabini, duş alanları gibi olanaklar bulunmaktadır.

Google Yorumları Puanı 2022 (374 yorum): 4,1

Adres

Portakal Plajı, Cumhuriyet, Ahmet Tokuş Blv. No:74, 07425 Alanya/Antalya

Konumunuzdan Portakal Plajı’na ulaşmak için buraya tıklayabilirsiniz.

Tersane Plajı: Tarihin ve Denizin Buluştuğu Nokta

Konum ve Ulaşım

Antalya-Alanya'da bulunan Tersane Plajı, Selçuklu Sultanı Alaaddin Keykubat tarafından 1228 yılında yaptırılmış ve bozulmadan günümüze kadar gelmiştir. Ayrıca plajın bir diğer adı da Soğuk Kapı Plajı'dır.

Özellikler

Hem tertemiz berrak denizin hem de tarihin bir arada olduğu bir tatil yaşamak isteyenler için Tersane Plajı, bu beklentiyi güzel bir şekilde karşılar. Sahili küçük olmasına rağmen sakin, görkemli bir plaj keyfi sunar. Ücretsiz giriş yapılan plajın çakıllı bir yapısı vardır.

Hizmetler

Tersane Plajı'nda, herhangi bir işletme, tuvalet veya soyunma kabini gibi olanaklar bulunmamaktadır. Ancak plaj, genellikle tekne turlarının uğrak yeri olarak tercih edilir ve surların arkasında bulunan kafeteryalardan yararlanabilirsiniz.

Bilgiler

Giriş: Ücretsiz.

Şezlong ve şemsiye kiralama hizmeti bulunmamaktadır.

Tuvalet, soyunma kabini, duş alanları gibi olanaklar bulunmamaktadır. Surların arkasında bulunan kafeteryalardan yararlanabilirsiniz.

Google Yorumları Puanı 2022 (112 yorum): 4,7

Adres

Tersane Plajı, Tophane, Tersane Sk. No:7, 07400 Alanya/Antalya

Konumunuzdan Tersane Plajı’na ulaşmak için buraya tıklayabilirsiniz.

Goya Beach Club: Lüks ve Eğlence Bir Arada

Konum ve Ulaşım

Antalya’nın Alanya ilçesinde yer alan Goya Beach Club, yerli ve yabancı birçok ziyaretçinin ilgisini çeken popüler bir mekan. Denizin ve güneşin tadını çıkarabileceğiniz bu kulüp, aynı zamanda keyifli bir müzik eğlencesi sunuyor.

Özellikler

Goya Beach Club, denizi ile bütünleşik bir atmosfere sahip. Tertemiz denizi ve lüks görüntüsüyle dikkat çeken kulüp, köpük partilerinden müzikli eğlencelere kadar geniş bir etkinlik yelpazesi sunuyor. Ayrıca restoran, duş, soyunma kabini ve kafeterya gibi hizmetler de bulunuyor.

Hizmetler

Şezlong, şemsiye

Tuvalet, soyunma kabini, duş

Restoran, kafeterya, bar

Eğlence alanı, dinlenme alanı

Cankurtaran, otopark

Bilgiler

Giriş: 150 TL’lik harcama limiti ile giriş ücreti, şezlong ve şemsiye ücreti alınmamaktadır.

Google Yorumları Puanı 2022 (140 yorum): 4,3

Adres

Goya Beach Club, Dinek, Mersin – Antalya Yolu No:11C, 07400 Alanya/Antalya Telefon: 0553 765 62 86

Konumunuzdan Goya Beach Club’a ulaşmak için buraya tıklayabilirsiniz.